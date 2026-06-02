Un Valencia Basket muy regular: vence en dos de cada tres partidos en Liga y Euroliga

El Valencia basket ha logrado este año sumar 50 victorias en temporada regular entre Liga ACB y Euroliga. Medio centenar de victorias en 72 partidos entre ambas competiciones (69,4%) que se han dividido con 25 victorias y 9 derrotas en liga frente a 25 victorias y 13 derrotas en competición europea. Los de Pedro Martínez han conseguido su mejor temporada en Euroliga, logrando el pase a la 'Final Four', un hito nunca conseguido antes, y han logrado igualar el récord liguero conseguido durante la temporada pasada, en la que también se consiguieron 25 victorias y 9 derrotas en liga, con la diferencia de que no se ganó ningún título.

A ellas, hay que sumarles la victoria de Copa del Rey, las dos victorias de Supercopa de España, que fueron necesarias para conseguir el título, y las tres de playoff de Euroliga frente a Panathinaikos. 56 victorias en 82 partidos disputados, un 68.29 % de victorias que ha conseguido el equipo de Pedro Martínez para terminar la temporada en segunda posición en ambas competiciones y que le sirvió en su momento para ganar el 'factor pista' frente al Panathinaikos en Euroliga y que sirve ahora para conseguirlo en el playoff de ACB frente a Surne Bilbao Basket y en unas hipotéticas semifinales.

Partidos como el de Olympiakos en el Roig Arena o Hapoel Tel Aviv de visitante en Euroliga, y el último partido contra el Barcelona en el palau o frente a Baskonia en el Buesa Arena han sido algunas de las victorias que han hecho que el equipo registre una de las mejores temporadas de la historia del club. El récord liguero tan solo se ha conseguido mejorar en tres ocasiones: la 2002/03, en la que se consiguieron 26 victorias y 8 derrotas; la 2013/14, que se logró el mejor récord liguero con 30 victorias y 4 derrotas; y la temporada 2015/16, en la que se lograron 28 victorias y 6 derrotas.

Pedro Martínez alentando a sus jugadores en el partido contra Panathinaikos en el Roig Arena / Irina R. Hipolito / AFP7 / Europ

A esta temporada ha de sumarse el factor Euroliga, en la que se ha conseguido la mejor clasificación histórica del equipo. El pase a la fase final de la competición europea después de remontar un 0-2 contra el Panathinaikos perdiendo el factor cancha es el mayor logro conseguido por el club en la Euroliga, que nunca antes se había clasificado a la 'Final Four'. Entre competición europea y doméstica, el conjunto taronja ha ganado dos de cada tres encuentros.

Pedro Martínez y Jean Montero

El técnico valencianista ha sido una de las piezas clave del equipo. Una defensa exigente, un ritmo de juego rápido y un movimiento de balón constante que, sumado a un buen porcentaje de acierto en los tiros de tres, han sido las claves de un plan de juego que ha arrasado en ambas competiciones. Merecido fue el premio a 'Entrenador del Año' que recibió de manos de la competición europea, después de romper con todas las expectativas puestas en él.

A Pedro Martínez se le suma Jean Montero. 'El Problema' ha sido nombrado en el mejor quinteto inicial de la Liga ACB y de la Euroliga, MVP de los playoff de Euroliga y mejor jugador joven de la máxima competición europea. La estrella dominicana del Valencia Basket ha sido el emblema de un equipo luchador y que no se ha dado por vencido en ningún momento. Un equipo repleto de jugadores capaces de dar un paso adelante cuando el equipo más lo ha necesitado, pero en el que Jean Montero ha destacado por encima de los demás, promediando 14.4 puntos y 4.8 asistencias en Euroliga.

Noticias relacionadas

El equipo, ya repuesto tras la derrota en la 'Final Four', ha logrado alzar el vuelo en las últimas jornadas ligueras para conseguir llegar a la postemporada como cabeza de serie tanto en cuartos de final como en una hipotética semifinal. Surne Bilbao Basket será el primer rival al que el Valencia Basket deberá vencer para seguir en la pelea por un nuevo título esta temporada. Lo hará con el factor cancha a su favor, pero con la presión de haberse convertido en un equipo que ya no es la revelación, sino un candidato a todo.