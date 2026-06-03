Los dos campos de fútbol que siguen embarrados año y medio después de la dana

29 de octubre de 2024. El día que València entera quedó paralizada bajo una masa de agua y barro. La dana asoló toda la zona de l'Horta Sud, miles de personas vieron como sus casas, coches y recuerdos se sumergían bajo un túpido velo de fango, dando por perdido todo aquello que habían conseguido durante su vida. Pueblos como Paiporta o Picanya se encontraban en el epicentro de la catástrofe. Algunas de las zonas afectadas sufrieron daños que, a día de hoy, más de año y medio después, siguen sin solucionarse. Es el caso de los campos de fútbol de 'El Palleter', en Paiporta, y 'El Molino', campo municipal de Bugarra. Ambos campos siguen en plena reconstrucción casi dos años después de ver como el desbordamiento del barranco del Poyo acababa con su forma de jugar al fútbol.

Más de 37 instalaciones deportivas de fútbol y fútbol sala quedaron completamente inundadas después de la riada. La gran mayoría ya vuelven a tener actividad y ven como el balón vuelve a rodar por el césped de sus instalaciones, pero 'El Molino' y 'El Palleter' siguen sin recuperarse del duro golpe que azotó a la ciudad. Son diferentes los motivos. Mientras en Paiporta el campo de fútbol y su reconstrucción son competencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Bugarra, el procedimiento administrativo se encuentra en marcha para el inicio de las obras de reconstrucción del campo.

La RFEF y 'El Palleter'

El caso más destacado de los dos es el de Paiporta. 'El Palleter' no es un campo municipal, sino un terreno de juego que pertenece a la RFEF. El otro campo de la localidad, 'El Terrer', ya se encuentra habilitado. Ambos campos están separados por unos 300 metros y a la misma distancia del barranco del Poyo que causó la avenida de agua y barro. 'El Terrer' abrió sus puertas a finales del año pasado y los cuatro equipos locales -Paiporta CF, E1 Paiporta, Ciutat de Paiporta y la UE Veterans de Paiporta- ya pueden jugar en su pueblo, pero el Paiporta CF, campeón de liga el año pasado, y el Ciutat de Paiporta aún no han podido volver a su campo.

Estado actual del campo 'El Palleter' en Paiporta, propiedad de la Federación / Miguel Angel Montesinos

Salva Gomar, presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, ha afirmado que la RFEF se encuentra trabajando en la reconstrucción del recinto deportivo, pero no se ha realizado ninguna visita oficial al campo desde octubre, días antes de que la selección española jugara en el Martínez Valero, campo del Elche. 'El Palleter' se encuentra en un enclave muy cercano a la llamada 'zona cero' de la DANA, unas características que provocan que, además de su reparación, también sea necesaria su reubicación y ultimar una serie de detalles que están retrasando el proceso.

'El Molino' de Bugarra

El campo de Bugarra, a diferencia del de Paiporta, sí que depende del municipio. Es asunto del propio ayuntamiento su reconstrucción, que está siendo lenta, pero de la que ya hay detalles. Los proyectos ya están casi finalizados, falta la licitación que debe realizar Tragsa -empresa pública que el Ministerio designó para proyectos y obras-, con quien el ayuntamiento está manteniendo reuniones de forma asidua para adelantar una empresa que sigue recordando lo sucedido más de año y medio después. El pueblo se encuentra en buenas condiciones, tan solo falta restaurar el campo de fútbol y la playa fluvial, según comenta Teresa Cervera, la alcaldesa de Bugarra. "El puente, ya está reconstruido. Lo que va más retrasado también es la playa fluvial, lo demás va bastante adelantado", explica la alcaldesa

Estado actual del campo de 'El Molino' en Bugarra / Redacción Levante-EMV

"Se va a reconstruir en el mismo sitio, se van a aplicar mejoras y se va a actualizar el campo para cumplir la normativa actual", afirma Cervera. Un césped que no sea tóxico para los niños, baños y vestuarios completamente nuevos y una calidad del polideportivo que supere con creces la que había anteriormente son algunas de las mejores que ha planteado la propia alcaldesa, que espera que la construcción comience en los próximos dos o tres meses y poder disputar parte de la próxima temporada en su campo como local.

Actualmente, el campo sigue completamente en ruinas. El equipo del municipio, el CD Bugarra, disputa sus partidos en 'El Parral', campo de fútbol de Pedralba, donde contra todo pronóstico han conseguido el ascenso y salir campeones del grupo VI de tercera FFCV. La temporada siguiente a la catástrofe, jugando en un campo que no es el suyo, el equipo ha logrado un hito inesperado que pasará a la historia del club. "Es nuestro primer título, estamos muy agradecidos al Pedralba por habernos dejado jugar en su campo", señala Miguel Ventura, quien también muere de ganas de volver a jugar en su campo frente a su afición. Fueron varios los clubes que ofrecieron sus campos para que pudieran jugar tras la catástrofe, pero la cercanía con Pedralba hizo que se decantasen por este lugar.

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Son los únicos dos campos que quedan por restaurar. Dos campos que siguen recordando la tragedia y que no permiten a la población pasar página. Son ese recuerdo que jamás se podrá olvidar y que seguirá anclando a los habitantes a un pasado trágico mientras el estado de estos no mejore. Mientras tanto, el fútbol sigue siendo la ilusión de aquellos que siguen jugando pese a todo lo sucedido.