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La Generalitat acometerá una segunda fase de recuperación del Ricardo Tormo con 7 millones de euros

La conselleria de Presidencia destinará en los Presupuestos 2026, más de 20 millones para clubes y entidades deportivas y para la práctica de la actividad deportiva

Obras de la primera fase (2025) acometidas en el Ricardo Tormo de Cheste

Obras de la primera fase (2025) acometidas en el Ricardo Tormo de Cheste / Francisco Calabuig

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Alfredo Castelló

Alfredo Castelló

El proyecto de presupuestos de la Generalitat 2026 asigna cerca de 32 millones de euros para el Fomento de la Actividad Deportiva. De la cantidad total, el circuito Ricardo Tormo de Cheste lleva más de 9,3 millones de euros, lo que supone el 28,7% de las partidas.

Son tres las asignaciones que recibe el Ricardo Tormo para el ejercicio 2026. La más cuantiosa alcanza los siete millones de euros como ayuda para la recuperación de las infraestructuras afectada por la dana de octubre de 2024. El circuit está situado junto al barranco del Poyo y el caudal de aquella tarde noche causó importantes destrozos.

En este sentido, la Generalitat ya acometió en 2025 las actuaciones urgentes necesarias para recuperar la operatividad del Circuit Ricardo Tormo y garantizar la celebración del Gran Premio, que en aquel 2024 de la dana tuvo que cancelarse y trasladarse a Montmeló. Así, la partida de siete millones prevista para 2026 corresponde a una segunda fase del Plan Endavant, centrada en la rehabilitación de instalaciones interiores críticas y en la mejora de infraestructuras que permitan reforzar el funcionamiento y la propuesta de valor del Circuit a medio y largo plazo.

Los accesos al Circuit de Cheste no están en condiciones. RIADA HISTÓRICA. ATASCOS . DANA . GOTA FRÍA . INUNDACIONES EN LA RIBERA . HORTA SUD Y HOYA DE BUÑOL . REQUENA -UTIEL

Accesos al Circuit de Cheste tras la dana / L-EMV

Además, la Generalitat también inyecta en el Circuit más de 1,7 millones de subvención para afrontar los gastos de explotación, y otros 610.000 euros para subvencionar la formación de pilotos de automovilismo y motociclismo en la Escuela del propio Ricardo Tormo.

Más ayudas por la dana

Por otro lado, entre las más de cuarenta partidas de la Generalitat del presupuesto 2026 figura una cantidad de 761.000 euros destinada a las entidades deportivas con sede social en municipios afectados por la dana de 2024. El objetivo de esta subvención es la recuparación de la actividad deportiva y sufragar gastos federativos, transportes, equipaciones deportivas y material. También la reparación o reposición del las instalaciones afectadas. En este sentido, el Consorci Esports Horta ha recibido la cantidad de medio millón de euros para el impulso del deporte local en municipios que sufrieron las consecuencias de la dana, y mejorar los hábitos de vida de los afectados.

Además, Generalitat concede a la Corporación Audivisual de la Comunitat Valenciana, gestoria de À Punt, una asignación de 2650.000 euros para financiar los gastos derivados para la promoción y divulgación de los equipos y deportistas que participan en competiciones que necesitan de un “impulso especial”.

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El resto de asignaciones, unos 20 millones de euros, se destinarán a ayudas y subvenciones para clubes deportivos valencianos así como a actividades para la práctica de la actividad deportiva.

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