El Levante UD activa su nueva campaña de abonos: fechas clave, horarios y plazos

El Levante UD ya tiene definida la hoja de ruta para la puesta en marcha de su nueva campaña de abonos, tanto para los partidos del equipo masculino como para los del femenino. El club granota ha diseñado un calendario detallado con el objetivo de facilitar a sus abonados la planificación de la renovación, priorizando la fidelización y la comodidad de su masa social.

La campaña se presentará oficialmente este jueves, 4 de junio, a través de la web del Levante UD y de los canales oficiales del club. En ese lanzamiento se darán a conocer todos los detalles relativos a precios, plazos, zonas, condiciones y el concepto que acompañará a la entidad durante el nuevo curso.

El inicio de la venta y renovación online está previsto para el lunes, 8 de junio, a través de la plataforma digital habilitada por el club. Dos días después, el miércoles 10 de junio, se abrirá la atención presencial en las oficinas de la entidad, en horario de 9.30 a 18.30 horas.

Aficionados del Levante UD en Sevilla / LUD

El calendario contempla también los plazos para conservar la localidad actual y para optar a cambios de asiento. El 19 de junio será la fecha límite para mantener la localidad y la opción de renovación. El 22 de junio se cerrarán las renovaciones y la jornada quedará reservada a la liberación de los asientos que no hayan sido renovados. Posteriormente, del 23 al 26 de junio, se abrirá un periodo exclusivo para la mejora de localidades de aquellos abonados que ya hayan formalizado su renovación.

Durante esta campaña no se admitirán nuevas altas para el abono masculino. En caso de que se habilitara esa posibilidad, tendrían acceso a ella las personas que tienen y hayan renovado el carnet de simpatizantes que el club lanzó en agosto de 2025. En el caso del abono femenino, sí se ofrecerá la posibilidad de realizar nuevas altas.

El Levante UD recuerda que la campaña presencial y el periodo ordinario concluirán el viernes 26 de junio. A partir de esa fecha, cualquier incidencia será atendida en las oficinas de la entidad, situadas en el Estadi Ciutat de València.

Calendario de la campaña de abonos

4 de junio: presentación oficial de la campaña de abonos en la web del Levante UD y en las redes sociales del club, con toda la información sobre precios y condiciones.

8 de junio: inicio de la venta y renovación online a través de la plataforma digital.

10 de junio: apertura de la renovación presencial en las oficinas del club, de 9.30 a 18.30 horas.

19 de junio: fecha límite para mantener la localidad y la opción de renovación.

22 de junio: cierre de las renovaciones y jornada dedicada a la liberación de asientos no renovados.

Del 23 al 26 de junio: periodo exclusivo para la mejora de localidades de los abonados que ya hayan renovado.

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26 de junio: finalización de la campaña presencial y del periodo ordinario.