Pauleta Sancho: "Hay que darle valor al ascenso; es muy difícil bajar y volver a subir en un año"

El reciente ascenso del Valencia CF Femenino a la Liga F, sigue dejando momentos para el recuerdo. Este miércoles, la capitana del conjunto valencianista, Pauleta Sancho, y el entrenador Mikel Crespo visitaron la redacción de Levante-EMV, donde fueron recibidos por el director del periódico, Joan-Carles Martí, la redactora jefa de Cultura y Deportes, Amparo Barbeta, y el jefe de la sección de Deportes, Alfredo Castelló, en un encuentro marcado por la celebración de un logro que devuelve al club a la máxima categoría del fútbol femenino español.

La visita sirvió para repasar una temporada intensa, llena de retos y culminada con el ansiado regreso a la élite tras una emocionante eliminatoria de ascenso frente al Villarreal CF. Durante la conversación, Pauleta y Crespo compartieron sus impresiones sobre el camino recorrido y los desafíos que aguardan al equipo en su nueva etapa en Liga F.

"Objetivo cumplido"

Para el técnico valencianista, el balance de la temporada no puede ser más positivo. “Es un objetivo cumplido haber subido al equipo a Liga F y, sobre todo, te genera muchísima responsabilidad y satisfacción”, explicó Crespo. El entrenador destacó el trabajo realizado durante todo el curso y el crecimiento experimentado por el grupo: “Ha sido un año duro, un año con mucho aprendizaje, un año de crecimiento continuo en todas las áreas y se ve recompensado con este ascenso”.

Tras alcanzar la meta marcada al inicio de la temporada, el club ya tiene la mirada puesta en el próximo curso. Crespo es consciente de la exigencia que supondrá competir de nuevo entre los mejores equipos del país. “Esperamos una temporada dura. Ahora toca intentar matizar en el equipo aquello que necesitemos en todas las áreas, tanto deportivas como no deportivas. Hay que dar varios pasos hacia adelante, esa es la diferencia que hay entre Primera Federación y Liga F”, señaló.

"El equipo está preparado"

Pese a la dificultad del reto, el entrenador se muestra optimista. “Creo que este equipo está preparado para poder afrontarlo y para poder hacer también un año bonito”, afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la charla llegó al recordar el decisivo encuentro disputado en el Antonio Puchades, donde el Valencia certificó el ascenso ante una grada completamente llena. Crespo quiso poner en valor el papel de la afición en una tarde que ya forma parte de la historia reciente del club. “El aforo completo del Puchades fue fundamental. Te da la vida, te da ese último empujón y te da la oportunidad de marcar en ese último minuto, en ese último segundo. Cuando las energías fallan, siempre están ellos para animarte a que lo intentes una vez más”, aseguró.

“Los últimos minutos del añadido fueron una locura"

Por su parte, Pauleta revivió los instantes finales de una eliminatoria que se decidió de forma agónica. La capitana reconoció que todavía recuerda con intensidad la emoción de aquellos últimos minutos. “Los últimos minutos del añadido fueron una locura. Cuando conseguimos en el 98 meter el gol, la euforia… tampoco soy consciente del momento por la adrenalina, pero cuando llega el gol el partido se pone muy de cara porque el empate nos servía para ascender. Es un mazazo muy grande para ellas que te metan en el 98 después de todo el partido y la eliminatoria se puso muy de cara”, recordó.

"Prometí devolver al equipo a Primera División”

La futbolista también destacó el significado personal que tiene este ascenso después de haber asumido el liderazgo del equipo en una temporada especialmente exigente. “Para mí ser capitana y subir al equipo es un orgullo. Es una apuesta que quise hacer el año pasado y prometí devolver al equipo a Primera División”, explicó.

Pauleta quiso además poner en valor la dimensión histórica del logro conseguido por la plantilla valencianista. “Es algo muy difícil de hacer y hay que poner en valor lo que ha hecho todo el equipo. Creo que somos el primer equipo en la historia, desde que se ha profesionalizado la liga, en conseguirlo: bajar y volver a subir en un año. Hay que darle mucho valor”, subrayó.