El Valencia Basket firma otra épica remontada camino hacia la semifinal

A un paso de la semifinal. El Valencia Basket volvió a dar una nueva lección de carácter y pundonor en un partido que se le puso muy cuesta arriba en el último cuarto y en el que acabó remontando una desventaja de 13 puntos a falta de seis minutos. Un 83-80 que supone un golpe sobre la mesa en un playoff en el que hasta ahora los equipos locales habían perdido el factor pista. Eso sí, el susto fue mayúsculo, dando la razón a un Pedro Martínez que ya había avisado del peligro de medirse a este Surneo Bilbao, aunque los taronja viajan ahora a Bilbao con la opción de lograr el billete a la semifinal sin esperar a un tercer partido que sería el domingo, de nuevo en el Roig Arena.

De Larrea, como mejor joven de la ACB y Montero, como integrante del quinteto ideal de la Liga Endesa, ofrecían sus trofefos individuales a la afición antes del partido. Un duelo en el que fue baja de última hora Matt Costello por el nacimiento de su cuarto hijo y en el que tampoco estuvieron los lesioanados Josep Puerto, López-Arostegui e Isaac Nogués.

Pedro Martínez apostaba por un quinteto con De Larrea, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Neal Sako. Ponsarnau, por su parte, encontraba en el lituano Margiris Normantas su mejor arma en los primeros minutos, con dos triples y 8 puntos consecutivos del escolta en los primeros tres minutos y medio. Solo Taylor, entrando a canasta, había anotado hasta entonces, pero la diferencia aún se ampló más por medio de un Krampelj que puso el 2-10.

Brancu Badio, en el partido de playoff ante el Surneo Bilbao. / JM López

El técnico taronja empezaba a mover el banquillo dando entrada a Montero, recuperado ya del golpe en el hombro sufrido en el último partido ante el Barcelona. Y la reacción no tardaba en llegar, primero con un mate de Pradilla y después con un triple del dominicano, con Key poniendo el 9-10 en el ecuador del primer cuarto.

El estadounidense empezaba a hacer daño tanto en la pintura como en el tiro exterior, con siete puntos consecutivos en respuesta al acierto de Jaworski, Pantzar y Hlinason. Los taronja llegaban al último minuto con un 14-19 que lograron reducir hasta un ajustado 18-19 tras dos acciones de Cárdenas y Taylor justo al final de los primeros diez minutos.

Igualdad hasta el descanso

La igualdad se mantenía en la vuelta a la pista con un intercambio de triples entre Hilliard y Reuvers, tras asistencia de un activo Cárdenas. Pero el Valencia BC tenía problemas para frenar a Hlinason en la zona, mientras Jaworski ponía el +8 para los suyos a 7:13 del descanso tras un nuevo triple y cinco puntos seguidos suyos.

De Larrea, ante el Surne Bilbao en el Roig Arena. / JM López

Pero el Valencia Basket no perdía los nervios e igualaba el partido en un visto y no visto con un parcial de 8-0, por medio de De Larrea, Sako, Cárdenas y Key. El tiempo muerto de Ponsarnau a mitad de cuarto no le valía para frenar la reacción taronja en un partido en el que, eso sí, la igualdad se mantendría hasta el descanso, con Moore y Montero desde el tiro libre, respondiendo a Krampelj y Hlinason para llevar a vestuarios empatados (35-35).

Sima y Hlinason seguían sin minutos, en una rotación más corta de lo habitual.

Del -11 a la reacción

Montero en lugar de De Larrea era el único cambio respecto al quinteto inicial en la vuelta a la pista y el dominicano no tardó en dar ventaja a los taronja con un triple. Un +3 que daba a los locales su máxima ventaja hasta entonces, aunque le duraría poco ante el despertar anotador de Frey, con seis puntos y un 3+1 en un minuto, que ponía de nuevo a los de Ponsarnau por delante (38-41).

Pero ninguno lograba abrir brecha, las alternativas en el marcador se sucedían una y otra vez. Pradilla, Taylor con un triple y Montero daban el mando a los taronja instantes después, justo antes de que Jaworski (autor de 31 puntos en su última visita al Roig Arena), anotara desde el 6,75 para mantener la igualdad.

Reuvers aprovechaba sus dos tiros libres, pero Bassala Bagayoko encontraba la forma de hacer daño tanto bajo el aro como en el tiro exterior, con siete puntos que, sumados a otro triple de Pantzar, ponían un inquietante 49-59 que obligaba a Pedro Martínez a parar el partido a 1:48 del final del tercer cuarto.

Pradilla, en la zona, recortaba diferencias, pero el Surne Bilbao movía bien la pelota y encontraba a Lazarevic para que metiera un triple liberado y pusiera el +11 para los suyos.

El momento era crítico y, como en tantas otras ocasiones esta temporada, era Montero el que asumia la responsabilidad para iniciar la remontada, forzando una falta y sumando cuatro puntos seguidos justo antes del final del tercer cuarto, al que se llegó con un 55-62.

Remontada para el recuerdo

Todo estaba por decidir, pero los de Ponsarnau complicaron aún más la vida a los taronja, que encajaron un parcial de 0-5 con un triple de Frey y dos tiros libres de Hlinason en la vuelta a la pista. La desventaja era ya de -12 y aunque Taylor y Pradilla intentaban reducir diferencias, los visitantes seguían con su gran acierto exterior, encadenando dos triples de Petrasek que ponían el 62-75. A 6:02 del final, la situación se complicaba en exceso y Pedro Martínez tenía que parar el partido.

El reto de la remontada era ya mayúsculo, pero no lo parecía tanto tras dos buenas defensas que acabaron en canastas de Pradilla y en un triple de Montero en el ecuador del último cuarto. El dominicano sumaba ya 17 puntos y los taronja asumían que la remontada podía pasar por sus manos pero también por la defensa, asfixiante en los siguientes minutos ante un rival que no encontraba la forma de sumar para mantener su renta.

Al muro defensivo se le sumaba el empuje de Key en ataque, hasta poner el 73-75 a 2:57 del final. El Roig Arena empezaba a rugir tras el tiempo muerto de Ponsarnau, Montero recuperaba otro balón y un 2+1 de Badio devolvía la ventaja a los taronja a 2:30 para el final (76-75). Ver para creer.

Pero aún habría que sufrir y más tras un triple de Jaworski tras casi cinco minutos sin anotar los visitantes. El Valencia BC volvía a estar por debajo, pero a Reuvers no le tembló el pulso desde el 6,75 y en la siguiente acción, machacó tras un nuevo robo en mitad de pista. De nuevo Jaworski pudo empatar con un triple, pero no subió al marcador al llegar tras una falta señalada previamente.

Reuvers volvía a la línea de tiros libres pero anotaba solo uno. Suficiente al poner el +4 a escasos segundos del final. Hlinason iba también a la línea de 4,60 a 11 segundos del final. Anotaba el primero y aunque tiró a fallar el segundo en busca de un rebote que permitiera buscar el triple, lo acabó metiendo. Con dos puntos de ventaja y posesión , los taronja lograron apurarla hasta que Montero recibió una falta a 3 segundos del final. Metió solo el primero, pero Key recuperó el balón tras el rebote de los visitantes y tirándolo al aire, se esfumó el tiempo.

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El Valencia Basket lograba dar un golpe sobre la mesa (83-80) con una remontada de carácter que le permite viajar a Bilbao a por el billete para semifinales.