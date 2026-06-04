El dardo de Ferrero a Alcaraz: "Conmigo no se hubiera comprado un yate de 9 millones. Yo educo así a mis hijos"

Juan Carlos Ferrero ha vuelto a conceder una entrevista y, por tanto, a ser noticia. El técnico alicantino repasó la actualidad en el mundo del tenis, en una semana en la que se decidirá el campeón de Roland Garros, y no esquivó ninguno de los temas de candente actualidad: Rafa Jódar, Carlos Alcaraz y la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner en un futuro.

Ferrero habló en el 'Corriere della Sera' sobre su anterior pupilo y reconoció que echa de menos verlo en pista. "Su manera de estar en la pista: agresivo, pero siempre con una sonrisa. Lo vi crecer desde los 15 años, alcanzando niveles que no creía posible. Con él tenías la sensación constante de que estabas escribiendo la historia de este deporte".

Ferrero junto a Alcaraz con quien logró grandes éxitos / ATP

El murciano lleva sin jugar un partido oficial desde el Barcelona Open. Fue allí, en su debut, cuando notó una ligera molestia en la muñeca que requirió atención médica. Aunque fue capaz de acabar el partido y ganarlo, un día después tuvo que confirmar que no iba a poder jugar más en la Ciudad Condal. Y tampoco lo hizo en Madrid. Ni en Roma. Ni en Roland Garros. Ni en la gira de hierba.

"Hablar de ello me trae recuerdos, es normal sentir un poco de tristeza. Pero estoy bien: me muevo entre la Academia y mi casa, viajo mucho, le di a Carlos todo lo que pude. Hablar de ello nunca es fácil", dijo el técnico alicantino, que remarcó que apenas ha hablado con el jugador de El Palmar: "No mucho. Le escribí cuando ganó en Australia y en Doha. Hablé con él cuando se lesionó. Nada más. Ambos necesitábamos espacio para empezar de nuevo".

El yate de Carlos Alcaraz / X

Además, Ferrero comentó que para él Alcaraz está un poco por encima de Sinner. "Carlos es más dinámico, tiene más golpes y puede romper el ritmo de Jannik, a quien le gusta jugar de una manera por encima de todo: rápido, golpeando a la misma altura. A su ritmo, es muy difícil de vencer. Para mí, Carlos está 100% por delante: un 55%- 45%. Pero entre esos dos, siempre han sido y siempre serán partidos muy abiertos".

¿Tendría Alcaraz un yate si siguiera con Ferrero?

Riccardo Piatti, entrenador de tenis, comentó hace unas semanas que Alcaraz no se habría comprado un yate en caso de seguir junto a Juan Carlos Ferrero. Unas palabras que él mismo confirmó. "Tiene razón... Quizá le dije demasiadas veces que no, pero Carlos para mí era familia y yo educo así a mis hijos", respondió.

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Por último, a diferencia de las últimas veces en las que ha hablado, desveló que entrenaría a Jannik Sinner. "Hace apenas unos meses, habría dicho que no: la ruptura con Carlos era reciente y no estaba preparado. Pero ahora que me siento más fuerte, digo: ¿por qué no? A Sinner le encanta trabajar duro y está dispuesto a hacer lo que sea para mantenerse como el número uno: me gusta su actitud. Sería maravilloso entrenarlo".