Estelar remontada de los Knicks para llevarse el primer partido de las Finales

Nueva York se llevó esta madrugada el primer asalto ante los Spurs por 95-105 en las Finales de la NBA, remontando 14 puntos de desventaja, cerrando el partido con un parcial de 0-11 y robando de entrada el factor cancha en el Frost Bank Center. Una victoria estelar de unos Knicks liderados por un gran Jalen Brunson. El base de los Knicks fue el gran protagonista de la noche. Acabó con 30 puntos y, sobre todo, firmó 13 en el último cuarto, cuando el partido se decidió de verdad.

El base sufrió con el tiro (12/31 y 2/9 en triples) y tuvo que jugar tras varios sustos físicos, pero su tramo final cambió por completo el encuentro. Con San Antonio por delante 94-95 tras dos tiros libres de Wembanyama, Brunson respondió con un triple en la esquina que puso a Nueva York por delante de forma definitiva. A partir de ahí, los Spurs se quedaron sin aire.

Wembanyama anota un mate en una de las acciones del partido / SPURS

Los Spurs, de más a menos

El partido había llegado al último cuarto con todo abierto, después de llegar al fin del tercer cuarto con un 76-76 que lo dejaba todo abierto. San Antonio había mandado desde el primer periodo, apoyado en el empuje inicial de Dylan Harper y en el acierto exterior de Julian Champagnie, autor de 16 puntos, 15 de ellos antes del descanso. Los Spurs llegaron a dominar por 14 en el tercer cuarto, pero los Knicks resistieron para llegar vivos al tramo decisivo.

Junto a Brunson, Karl-Anthony Towns fue decisivo con 18 puntos y 12 rebotes, mientras que OG Anunoby sumó 17. Los Knicks llegaron vivos hasta el final gracias a una gran actuación coral.

Del subidón al bajón

A los Spurs, en cambio, se les hizo larga la noche. Victor Wembanyama terminó con 26 puntos, 12 rebotes y 3 tapones, otra gran noche en su debut en unas Finales, pero también con un duro 6 de 21 en tiros de campo y 6 pérdidas. En el último cuarto anotó 10 puntos, incluido un 2 más 1 que apretó el marcador y los tiros libres que dieron la última ventaja a San Antonio, pero después no pudo sostener el ataque. Falló acciones clave y se encontró con ayudas constantes de unos Knicks que apretaron los dientes en defensa en el tramo decisivo.

Junto a Wemby, Stephon Castle aportó 17 puntos y Harper sumó 16 desde el banquillo. Sin embargo, De’Aaron Fox apenas pudo sumar 7 puntos y San Antonio se hundió en el momento decisivo. Los Spurs cerraron con un pobre 36 por ciento en tiros de campo y un terrbile 11 de 43 en triples que acabó por castigarles en el mejor momento de los Knicks.

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