Helena Pueyo ficha por el Valencia Basket

El Valencia Basket Femenino ha hecho oficial el fichaje de Helena Pueyo. La base mallorquina llegará al club 'taronja' después de dispùtar las últimas dos temporadas en Casademont Zaragoza. Así lo ha hecho oficial el club a través de un vídeo que sirve como comunicado para oficializar la incorporación de '3'. La ya exjugadora de Casademont Zaragoza ficha por el conjunto valenciano por las próximas dos temporadas, hasta la 27/28, mientras el equipo sigue sin oficializar a ningún técnico para la siguiente campaña.

La jugadora de 25 años era el objetivo del Valencia Basket para reforzar la posición de alero tras la salida de Leo Fiebich del conjunto 'taronja'. Se suma así a Leticia Romero, Raquel Carrera, Elena Buenavida y María Araújo, jugadoras que tienen contrato en vigor con el club para el próximo ejercicio. La alero ha promediado 9.4 puntos, 3.5 rebotes, 1.8 asistencias en 22.5 minutos jugados esta temporada en Liga Femenina Endesa-

Trayectoria a las estrellas

Pueyo, después de estar jugando hasta 2017 en su tierra natal, puso rumbo al centro formativo Siglo XXI, compitiendo en segunda división de la Liga Femenina 2 hasta 2019, promediando 12,5 puntos, 3,8 rebotes y 2,4 asistencias en la última temporada que disputó antes de poner rumbo a Estados Unidos.

La mallorquina fichó por la Universidad de Arizona, donde permaneció a lo largo de cinco años. Desde el inicio de su carrera universitaria, la alero mostraba una gran capacidad para mantener un alto porcentaje en el tiro de tres, que fue mejorando con el paso de las temporadas conforme aumentaba su confianza, experiencia y protagonismo. En su última campaña en la liga universitaria estadounidense la jugadora promedió 10 puntos (con un 38% de acierto en T3), 3,6 asistencias, 3,7 rebotes y 3,2 robos, destacando también su gran labor defensiva.

A su vuelta a España, Casademont Zaragoza realiza una apuesta en firme por ella para que vista su camiseta. Tanto en LF Endesa como en Euroliga femenina destacó debido a su juventud y su gran hacer, promediando 11 puntos, 3 rebotes y 1,6 asistencias en su primera campaña en competición europea. En esta última campaña, con la medalla de bronce colgada al cuello, produjo una media de 8,4 puntos, 3,8 rebotes y 2,3 asistencias. Abandona el club maño habiendo logrado una Supercopa de España, un bronce en la máxima competición europea y ser incluida en el mejor quinteto de la competición nacional.

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