Las razones del Valencia CF para intentar el fichaje de Thomas Meunier

El Valencia CF tiene en el radar a Meunier y no es un nombre más en la lista. Es la primera opción. Por perfil, por rendimiento inmediato a pesar de no conocer LaLiga y por la sensación de que es un tipo de jugador que necesita el vestuario a la espera de sumar también perfiles jóvenes que puedan generar un rendimiento económico futuro. Son muchas las razones por las que se ha fijado su figura como un objetivo, entre ellas que es libre, así como su capacidad para jugar en distintos sistemas, algo que ha probado Corberán durante el curso. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que el Valencia CF quiere al lateral derecho?

Jugador con experiencia en buenos vestuarios

Uno de los grandes problemas del Valencia CF es que no tiene nombres de vestuarios maduros. Jugadores que hayan tocado la élite. Que las hayan visto de todos los colores. Y eso es algo que Corberán también pide a gritos. Necesita perfiles sin ir más lejos como los que ha tenido el Celta con Marcos Alonso. Un futbolista que ha vivido vestuarios como el del Chelsea o el FC Barcelona y que llegó a Balaídos prometiendo trabajo. Y rendimiento. Ese último dato es clave, porque el caso Cavani no sirve como ejemplo. El Valencia CF necesita futbolistas que todavía tengan 2 años de buen fútbol y que sirvan de ejemplo en contextos delicados y también como empujón para los más jóvenes, por eso el club también quiere a Andres García.

Distintos sistemas tácticos

En la 25/26, Corberán probó en varias ocasiones la defensa de tres. No le salió mal en algunos escenarios, más allá incluso de derrotas puntuales, y por eso busca perfiles que puedan encajar como carrilero largo. Ese perfil de futbolista fuerte, rocoso y de largo recorrido para ocupar toda la demarcación de la banda es necesario. Y Meunier ha demostrado durante su carrera que puede hacerlo. En esta 2025/26 ha disputado 25 de los 34 encuentros de su equipo, perdiéndose 9, siete de ellos por lesión.

Estatura para el balón parado

Meunier es un jugador con buena estatura, que domina el juego aéreo y que aumenta unos centímetros en dos de las debilidades del equipo en el presente curso: los centros laterales desde centro alejado y el balón parado. Es ahí donde el equipo tiene que dar un salto sí o sí en la temporada 2026/27 y Meunier encaja dentro de unos parámetros que el cuadro valencianista está buscando en este mercado. En cualquier caso no será nada sencillo convencerle. Porque más allá de ser primera opción, la realidad es que queda mucho para poder cerrar su incorporación.

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Thomas Meunier (R) of OSC Lille and Serhou Guirassy (L) of Borussia Dortmund in action during the UEFA Champions League Round of 16, 2nd leg soccer match between OSC Lille and Borussia Dortmund, in Lille, France, 12 March 2025. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT / EFE

Los problemas de la operación

Meunier, que juega el Mundial 2026 con la selección belga este verano, es el perfil de jerarquía y experiencia que más convence para reforzar con garantías el carril del '2'. Sin embargo, la operación no es fácil por el salario del futbolista (menor que el de Guido Rodríguez) y la competencia de los equipos (también de LaLiga española) que han llamado a su puerta. En contra del Valencia juega la no clasificación del equipo para competiciones europeas. Además, el tiempo apremia y otro de los grandes problemas en clave valencianista es que Meunier puede decidir su futuro después del Mundial. Y el Valencia CF ya ha demostrado que no es el mejor club del mundo cerrando tarde los mercados.