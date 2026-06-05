Carrera de la Mujer este domingo en Valencia: horario, recorrido y cortes de tráfico

La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana vuelve a València para celebrar la quinta edición. El vigesimosegundo circuito de la Carrera Nacional de la Mujer celebrará por cuarta vez la carrera este próximo domingo, 7 de junio, a las 9 horas. La 'Ciudad del Running' volverá a acoger a 'La Marea Rosa' bajo el mismo propósito que se fundó hace 22 años: fomentar el deporte femenino, unir a las mujeres alrededor de causas reales y demostrar a la población que el deporte también cambia vidas.

Más de 4000 mujeres cruzarán València con el 016 en el pecho, número del servicio telefónico de atención a víctimas de violencia de género. durante un recorrido de cinco kilómetros. La salida, que brindará homenaje a la campeona de Europa de surf adapatado Mireia Cabañes, se situará en la Avenida Ingeniero Manuel Soto y tendrá la llegada a meta junto al IES Isabel de Villena. Al finalizar la carrera, tendrá lugar el tradicional festival de Aeróbic y Fitness que se celebra tras cada edición.

Las vertientes solidarias

Un año más, la Carrera de la Mujer vuelve a mirar de frente a los afectados por la catástrofe que asoló València. En 2025, la carrera ya aportó un total de 10.951 euros a la 'Fundació Horta Sud', una cantidad que este año tienen intención de repetir. Gracias a las donaciones, la fundación ya ha conseguido recuperar materiales a más de 400 asociaciones esenciales para la vida comunitaria.

Circuito de la Carrera de la Mujer de 2026 que tendrá lugar el próximo sábado 7 de junio en València / Carrera de la Mujer

Recorrido de la Carrera de la Mujer

El itinerario de la Carrera de la Mujer de Valencia es el siguiente: Enginyer Manuel Soto, Joan Verdeguer, avenida de les Balears, Menorca, Eivissa, Serradora, Marí Blas de Lezo, Lluís Peixó, Tarongers, Sèquia de la Cadena y hasta la meta en José Ballester Gozalvo.

La edición de esta prueba, fundada hace 22 años para fomentar la práctica del deporte femenino, unir a las mujeres alrededor de causas reales y mostrar que el deporte transforma vidas, mantiene la vertiente solidaria y social. Parte de la recaudación se destinará a continuar con el apoyo a las personas afectadas por la dana en la Comunitat Valenciana.

También colaborará con entidades sociales como Alanna, asociación que trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. Así mismo, el dorsal de las corredoras volverá a incorporar el número 016, teléfono de atención a las víctimas de violencia contra las mujeres, como símbolo del compromiso de la prueba con la igualdad y la sensibilización social.

Cortes de tráfico por la Carrera de la Mujer en València

Con motivo de esta carrera, está prohibido estacionar junto a la explanada del IES Isabel de Villena --a ambos lados--, entre Isabel de Villena y José Ballester Gozalvo, desde mañana, viernes 5, a las 22 horas, y hasta el domingo 7, a las 12 horas. Tampoco está permitido en José Ballester Gozalvo --el lado más cercano a Isabel de Villena en dirección puerto--, desde la rotonda de Isabel de Villena hasta el IES Isabel de Villena, desde el sábado 6, a las 8 horas, y hasta el domingo, a las 12 horas.

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Itinerario de la Carrera de la Mujer de Valencia y los cortes de tráfico / L-EMV

Por su parte, EMT València ha programado nuevos itinerarios en 10 líneas --4, 19, 30, 31, 32, 38, 39, 92, 93 y 95--. Las afecciones a las líneas de la EMT pueden consultarse en la sección 'Última Hora' de la web de la empresa, en la app y las redes sociales.