Cristina Ouviña deja el Valencia Basket Femenino

Sigue el movimiento en el Valencia Basket Femenino. Cristina Ouviña abandona el club tras seis años en los que se ha convertido en una de las jugadoras más importantes en el desarrollo y el crecimiento del equipo femenino, habiendo formado parte del club en todos los títulos que ha conseguido el conjunto.

Desde su llegada en la temporada 2020-21, la tercera del equipo en la categoría de oro del baloncesto español, la base ha mostrado un gran compromiso con la camiseta y los valores del club. En su primera temporada, fue proclamada MVP nacional de la liga. Desde entonces, se ha convertido en una de las principales líderes del equipo, siendo una de las piezas más importantes del conjunto y del bloque de jugadoras nacionales. Como 'taronja', también ha conseguido proclamarse MVP de la Supercopa LF Endesa y de la SuperCup Women de 2021.

Palmarés para la historia

Los 11 títulos cosechados durante los 6 años la posicionan como la jugadora con más títulos en la historia del club. Forma parte del 'Club de las 11', junto con Queralt Casas, Leticia Romero y Raquel Carrera, las otras tres jugadoras que han ganado todo con el club. EuroCup Women (2021), Supercopa LF Endesa (2021, 2023 y 2024), SuperCup Women (2021), Copa de la Reina (2024 y 2026) y LF Endesa (2023, 2024, 2025 y 2026) se suman a un palmarés que pasará directo a la historia. En la campaña 21-22 se sumó como tercera capitana y en la 22-23 pasó a ser segunda capitana, con Queralt Casas como primera.

En lo individual Ouviña deja también su historia, puesto que se marcha como la cuarta jugadora con más partidos con un total de 207 partidos: 147 en LF Endesa, 14 en EuroCup Women, 10 en Copa de la Reina, 7 en Supercopa LF Endesa, 2 en fase previa de la EuroLeague Women, 1 de SuperCup Women y 26 de EuroLeague Women. Además, es la segunda jugadora con más asistencias (826) y robos (362), quinta en puntos (1380) y rebotes (631) y sexta en triples (156).

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Cristina Ouviña durante un partido / Ivan Terron / Ivan Terron / AFP7

El club ha querido agradecerle su gran hacer durante las últimas seis temporadas a la que ha sido una de las jugadoras encargadas de hacer crecer la historia del equipo femenino.