Javi Guerra deja huella en la selección con el Valencia CF: "Ojalá venga muchas veces más"

La irrupción de Javi Guerra en la selección absoluta ha dejado buenas sensaciones en el entorno de la Real Federación Española de Fútbol. El centrocampista del Valencia CF aprovechó su primera convocatoria con la absoluta para demostrar que tiene condiciones para asentarse en la Roja en un futuro inmediato.

El seleccionador Luis de la Fuente terminó muy satisfecho con la actitud del jugador valencianista, tanto en los entrenamientos como en los minutos que disputó en el amistoso frente a Irak. Su implicación, personalidad y capacidad para integrarse en la dinámica del grupo reforzaron la buena impresión que ya había dejado durante la semana de trabajo con la selección.

Además de las sensaciones, los datos también respaldan su estreno internacional. 17 de 19 pases precisos, 11 de 13 pases en campo rival, 6 de 6 pases en campo propio y 1 de 1 en pases largos acertados. Además, 2 de 2 regates acertados, 28 toques al balón y solo 5 pérdidas en media hora. Javi también se implicó en defensa con 4 duelos ganados de 7 y 2 faltas.

Desde Soler

Su debut tiene también un importante valor histórico para el valencianismo. Con su estreno con la selección absoluta, Javi Guerra se convierte en el 75º jugador del Valencia CF en debutar con España, tomando el relevo de Carlos el 3 septiembre de 2021, que había sido el último valencianista en estrenarse con la absoluta. Meses antes lo hizo Hugo Guillamón el 8 de junio.

Javi Guerra, durante uno de los ejercicios con balón con España / RFEF

En aquella ocasión, la selección cayó por la mínima (2-1) en Solna y el valenciano Carlos Soler fue el autor del tanto español, lo que le supuso convertirse en el primer valencianista que debutaba con gol con España en partido oficial 30 años después de que lo hubiera conseguido Fernando Gómez en 1989.

Como Gayà

Además, la presencia de Javi Guerra en el combinado dirigido por Luis de la Fuente significa volver a contar con un valencianista casi tres años después. El último jugador del Valencia en disputar un partido con España había sido el capitán José Luis Gayá que participó en la victoria del combinado nacional por 3-1 ante Georgia, clasificatorio para la fase final de la Eurocopa 2024, el pasado 19 de noviembre de 2023.

Una situación que pudo haber cambiado José Luis García 'Pepelu', en septiembre de 2024, cuando fue convocado por De la Fuente para disputar dos partidos de la Liga de las Naciones – ante Serbia (0-0) y Suiza (1-4) – pero finalmente éste no disputó ni un minuto.

Debut y su futuro

El centrocampista Javi Guerra expresó este jueves su enorme satisfacción por haber debutado con la selección española absoluta en el amistoso contra Irak en Riazor que terminó con empate a un gol.

"Ahora quiero disfrutar del debut porque es una oportunidad que no se tiene todos los días, y luego a seguir trabajando para que vengan muchos más partidos. Ojalá pueda venir muchas veces más porque será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien", indicó a los periodistas tras el encuentro.

El futbolista del Valencia reveló que el seleccionador español le pidió que estuviese "tranquilo" y saliera "a disfrutar", y no quiso hablar demasiado de su futuro.

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"Ahora toca desconectar un poco y cuando toque volver a la pretemporada ya veremos qué pasa", explicó Guerra, para quien España tiene "un gran grupo, con jugadores de mucha calidad", por eso no tiene dudas de que harán "un buen papel" en el Mundial.