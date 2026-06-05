Javi Guerra: "Me gustaría ser capitán del Valencia CF"

Javi Guerra está ya oficialmente de vacaciones tras permanecer seis días concentrado con la selección española como integrante del grupo de apoyo, para completar al combinado de Luis de la Fuente ante las bajas de jugadores de la Roja y la incorporación tardía de los futbolistas que disputaron la final de la Liga de Campeones. Guerra regresa con su debut con la selección en el amistoso ante Irak en Riazor.

Tras aterrizar en Manises, el centrocampista del Valencia aseguró a varios medios, entre ellos Superdeporte, que ahora solo piensa en “desconectar” tras una temporada “larga” con el equipo de Mestalla. El objetivo del de Gilet es “cargar las pilas para volver”.

En su tercera temporada con el Valencia CF, Guerra ha disputado 36 partidos, con un balance de seis asistencias y cuatro goles, tres de ellos en los dos últimos partidos del campeonato. Un tramo final donde Carlos Corberán lo situó de media punta, aprovechando su último pase y su llegada y gol en el área contraria.

"Este club merece otra cosa"

De cara a la próxima campaña, Guerra reconoce que “sería muy bonito acabar en Europa en la última temporada en Mestalla”. Para ello, apunta, es necesario que el equipo “sea más continuo y lineal” a lo largo del campeonato y no solo al final como sucedió hace unas semanas. El centrocampista reconoce que sin esa regularidad “sufres hasta el final” y afirmaba que “este club merece otra cosa”.

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Sobre su futuro en el Valencia, en el que aseguró que su deseo es continuar, Javi Guerra no ocultaba su esperanza de convertirse en uno de los capitanes el próximo curso. “La capitanía es un tema que no me incumbe porque la decisión corresponde a otra persona”, explicaba a los medios en la terminal de Manises, pero reconocía que “me encantaría llevar el brazalete”.