La Universitat Politècnica de València impulsa el ciclismo femenino con el II Gran Premio de Ciclismo UPV

La Universitat Politècnica de València (UPV) volverá a convertirse en epicentro del ciclismo femenino el próximo 14 de junio con la celebración del II Gran Premio de Ciclismo UPV, una competición que consolida su crecimiento dentro del calendario nacional y que será puntuable para el Ranking de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) en categoría féminas.

Tras el éxito de su primera edición, la cita regresa con un formato urbano exigente y atractivo que combinará el entorno del campus de Vera con las vías adyacentes, situando a la UPV como referente en la organización de eventos deportivos de alto nivel y en la promoción del deporte femenino.

La segunda edición eleva el nivel con una dotación total de 2.125 euros, repartidos entre todas las categorías. Un reconocimiento al esfuerzo de las deportistas que sitúa esta prueba entre las más atractivas del calendario autonómico y que garantiza que cada podio tenga un valor real, tanto deportivo como económico.

La inscripción permanece abierta hasta el 11 de junio a las 20.00 horas en la web oficial de la FCCV, para deportistas federadas.

Un circuito urbano exigente y accesible

La prueba, organizada por el Club Ciclista de la Universitat Politècnica de València, dará comienzo a las 9:30 horas con salida oficial en el Camí de Vera s/n, a la altura del Edificio 3A. Desde ese punto, el pelotón afrontará un circuito cerrado que discurre tanto por el interior del campus como por su entorno inmediato, siguiendo el trazado del Camino de Vera.

Se trata de un recorrido técnico y dinámico, diseñado para ofrecer espectáculo deportivo y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de las participantes. Este formato facilita además el seguimiento por parte del público, permitiendo a la comunidad universitaria y al entorno ciudadano disfrutar de la competición en diferentes puntos del circuito.

Participación por categorías y niveles

La competición reunirá a ciclistas de distintas categorías y niveles, poniendo en valor el carácter inclusivo y formativo del evento. Las participantes se distribuirán en dos grandes bloques de salida:

Cadete, Máster 40 y Máster 50 : tomarán la salida a las 09:30 horas y completarán un total de 5 vueltas al circuito , sumando 36 kilómetros .

: tomarán la salida a las 09:30 horas y completarán un total de , sumando . Junior, Sub-23, Élite y Máster 30: iniciarán su participación a las 10:45 horas, afrontando 10 vueltas para un total de 72 kilómetros, en una prueba de mayor exigencia física y táctica.

Este planteamiento permite adaptar el nivel competitivo a cada categoría, al tiempo que ofrece un programa deportivo completo y equilibrado.

Circuito del II Gran Premio de Ciclismo UPV. / UPV

Apostar por el ciclismo femenino

El II Gran Premio de Ciclismo UPV destaca especialmente por su claro compromiso con el deporte femenino, contribuyendo a visibilizar y fortalecer la presencia de las mujeres en el ciclismo competitivo.

En este sentido, la prueba no solo forma parte del calendario federativo, sino que también se alinea con los valores institucionales de la UPV, que promueven la igualdad de oportunidadesy el desarrollo integral del estudiantado a través del deporte.

La celebración de este tipo de eventos en un entorno universitario refuerza además la conexión entre la práctica deportiva de alto nivel y la vida académica, generando referentes positivos para toda la comunidad.

El equipo ciclista femenino UPV: un proyecto en expansión

El crecimiento del ciclismo femenino en la UPV se refleja en el impulso de su propio equipo, integrado por más de 40 deportistas que abarcan desde categorías cadete y junior hasta sub-23, élite y máster.

Este equipo constituye un proyecto sólido y estructurado que aspira a posicionarse como un referente del ciclismo femenino universitario en España. Su presencia en competiciones de prestigio como la Challenge Comunidad Valenciana, la Copa España Féminas o pruebas internacionales en Pamplona, Cantabria, Osona y Portugal evidencia el alto nivel competitivo alcanzado.

Más allá de los resultados deportivos, el equipo encarna una forma de entender el deporte alineada con los principios de la universidad: esfuerzo, compromiso y capacidad de superación.

Deporte y excelencia académica: un modelo de éxito

Uno de los grandes valores diferenciales del ciclismo en la UPV es la capacidad de sus deportistas para compatibilizar el rendimiento deportivo con la excelencia académica. Este equilibrio constituye una de las señas de identidad del deporte universitario y un ejemplo inspirador para el conjunto del estudiantado.

La universidad concibe el deporte no solo como una herramienta competitiva, sino también como un espacio de formación en valores, donde se desarrollan competencias clave como el trabajo en equipo, la disciplina, la resiliencia y el liderazgo.

Cada participación y cada logro deportivo se convierten así en una oportunidad para proyectar estos valores dentro y fuera del ámbito universitario.

Un evento que proyecta la capacidad organizativa de la UPV

La organización del II Gran Premio de Ciclismo UPV supone también una demostración de la capacidad organizativa de la Universitat Politècnica de València en la gestión de grandes eventos deportivos.

La planificación de una prueba de estas características implica la coordinación de recursos técnicos, humanos y logísticos, así como la colaboración con entidades federativas y autoridades locales, garantizando el correcto desarrollo de la competición.

Además, la elección del entorno del campus de Vera como escenario principal permite acercar el deporte de competición a la comunidad universitaria, favoreciendo la participación y el seguimiento del evento.

Un encuentro abierto a la comunidad

El Gran Premio de Ciclismo UPV no solo está concebido como una competición de alto nivel, sino también como una celebración del deporte abierta a toda la sociedad. Estudiantado, personal docente e investigador, personal técnico de gestión y administración y servicios, así como ciudadanía en general, están llamados a disfrutar de una jornada que combina deporte, convivencia y valores.

Con esta segunda edición, la UPV consolida una iniciativa que mira al futuro con ambición, apostando por el crecimiento del ciclismo femenino y por la creación de espacios donde el deporte actúe como motor de desarrollo personal y colectivo.

El próximo 14 de junio, el campus de Vera volverá a rodar al ritmo del ciclismo, convirtiéndose en un escaparate del talento, la dedicación y la pasión de las deportistas que dan vida a este evento.