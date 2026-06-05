Valencia Basket se da un festín en Bilbao y ya espera rival en semifinales de Liga

El cuadro de Liga Endesa ya tiene a un equipo esperando en semifinales y ese es Valencia Basket. El conjunto taronja arrasó a Bilbao Basket (71-88) en el segundo partido de la serie de cuartos de final y ya espera al ganador del cruce Baskonia-Joventut. Los de Pedro Martínez empezaron el encuentro mucho mejor que en el Roig Arena, mandaron en todo momento y rompieron el marcador desde el inicio del tercer cuarto. Taylor, Reuvers y Badio fueron los más destacados de un victoria coral de Valencia Basket.

Valencia Basket saltaba al Bilbao Arena con el aviso del primer partido de la serie y convencidos de no volver a jugar a remolque durante 40 minutos más. Metidos en el encuentro desde el primer segundo, el conjunto taronja impuso un ritmo arrollador que al conjunto local le costó horrores seguir. Sako inaguraba el electrónico culminando un alley oop de Montero, Taylor y Badio daban continuidad a un inicio acertado en el tiro y Reuvers redondeaba un parcial inicial de 2-13.

Tras el primer tiempo muerto, Hlinason y Hilliard trataban de mantener a flote a Bilbao Basket, que encontró la fórmula de sacar faltas a la pegajosa defensa taronja y sumó varios puntos desde la línea de tiros libres. Del bando visitante irrumpió Key con dos buenas acciones y Cárdenas con un triple desde la esquina para mantener la ventaja (11-22). El último minuto del primer cuarto fue para los hombres de negro, concretamente para Hilliard y Pantzar, que redujeron la distancia hasta el 16-22.

Bilbao Basket había recortado terreno y quería seguir haciéndolo en el segundo cuarto. El triple inicial de Krampelj dejó el partido en tres puntos, pero inmediatamente contestaron Reuvers con un 2+1 y Montero con una bonita canasta. El partido entró en un intercambio de golpes constante, con Lazarevic y Normantas sumándose a la fiesta por parte del equipo local, y Pradilla por parte del visitante.

Los de Jaume Ponsarnau empezaron a mejorar su acierto en el triple, pero en cada tiro anotado se encontraban con una respuesta inmediata de los taronja, que siempre reinan en una fiesta del triple. Krampelj conectó, pero Badio y Taylor también. Poco después anotó un tiro lejanísimo Jaworski, pero Badio y De Larrea tampoco fallaron a su cita con el triple. Desde la línea del tiro libre siguió sumando Bilbao, pero Moore conectó otro triple en los últimos instantes y el marcador al descanso se quedó 37-47.

BILBAO, 05/06/2026.- El pívot maliense del Surne Bilbao Bassala Bagayoko (i) defiende al escolta estadounidense del Valencia Basket Kameron Taylor(d), en el segundo partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto, este viernes en el Bibao Arena. EFE/ Miguel Tona / Miguel Tona / EFE

VBC sube otra marcha

Tras el descanso era momento de romper el partido definitivamente y Valencia Basket no dejó escapar su oportunidad. Subió una marcha más todavía al ritmo que estaba imponiendo empezó a dejar a Bilbao Basket definitivamente en la estacada. Montero arrancó el tercer parcial con un 2+1, Hlinason anotó de dos pero inmediatamente llegaron dos triples consecutivos de un Kameron Taylor que parecía ser infalible.

Quiso agarrarse Bilbao al partido, pero, tal como ocurrió en la primera mitad, Valencia Basket siempre tenía una respuesta. Krampelj y Hlinason fueron los últimos en rendirse, sudando sangre para sumar puntos, pero Reuvers y Badio siguieron echando leña al fuego de la maquinaria taronja. En otro abrir y cerrar de ojo, dos triples, uno de Nate y otro de De Larrea, a los que le siguieron dos canastas bajo el aro de Sako. La ventaja ya superaba los 20 puntos (46-70). El tercer parcial llegó a su fin con un tiro libre de saco y un triple acertado de Hilliard.

El base del Valencia Basket Sergio de Larrea (2i) entra a canasta ante varios jugadores del Surne Bilbao, durante el primer partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Roig Arena. EFE/Miguel Ángel Polo / Miguel Ángel Polo / EFE

El último parcial, un trámite

Había poco que decir en el último cuarto. La distancia era grande y a Bilbao Basket no se le veía con las fuerzas suficientes de pelear una remontada. Ambos equipos siguieron sumando, pero en todo momento al mismo ritmo, por lo que el marcador no variaba demasiado. Reuvers sumó algunas canastas más, algunas de ellas inverosímiles, alcanzando los 14 puntos, solo uno por debajo de Taylor, que fue el máximo anotado.

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Ni con el marcador tan a favor Valencia Basket dejó de morder. Sako anotó dos tiros libres, Badio se dejó la piel en defensa para robar cada balón y Moore aún conectó un triple más. Una actitud de equipo ganador, de equipo que ya espera en semifinales al ganador del cruce entre Baskonia y Joventut. En los minutos finales, Bilbao maquilló levemente el electrónico con tres triples seguidos, pero aún así la victoria taronja fue muy cómoda (71-88).