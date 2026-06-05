Surne Bilbao - Valencia Basket: horario y televisión del segundo partido de los cuartos de final de la Liga Endesa

La sufrida victoria ante el Surne Bilbao el pasado miércoles en el Roig Arena ha dejado al Valencia Basket ante la oportunidad de cerrar su pase a la semifinal del playoff de la Liga Endesa este viernes, en su visita a Miribilla. El 92,7% de las eliminatorias a tres partidos de cuartos que empezaron con 1-0 se las ha acabado llevando el equipo que tenía el factor cancha a favor, pero los taronja tampoco se fían de un Surne Bilbao que les ha creado problemas en los últimos precedentes.

Dentro de la tercera eliminatoria de cuartos de final del Playoff ACB que enfrenta a estos dos equipos, el Valencia Basket visita el Bilbao Arena por cuarta ocasión en la post-temporada. Después de conseguir sacar la primera victoria como local ante este rival en un partido de playoff nacional, el equipo taronja tratará de mantener su buena dinámica como visitante en esta pista en la segunda fase de la temporada. Cayó eliminado en cuartos en su primera visita en la campaña 2010-11, aunque logró sacar dos victorias en Miribilla (75-91 y 70-71) con factor cancha en contra para sacar el billete a semifinales en Bilbao en la 2014-15.

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Surne Bilbao

El segundo partido de este choque entre valencianos y vascos está fijado para este viernes 5 de junio, a las 19.00 horas, con el Surne Bilbao Basket como local. La retransmisión figura igualmente en DAZN, Movistar Plus+ y Orange.

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Si la eliminatoria llega al tercer encuentro, el partido decisivo se disputará el domingo 7 de junio, a las 18.00 horas, otra vez con el Valencia Basket como local, y también aparece programado en DAZN, Movistar Plus+ y Orange.