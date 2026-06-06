El CD Castellón se lo jugará todo en Almería: Arribas trunca la victoria de los albinegros

35 años después. Más de tres décadas desde que el CD Castellón no está en la máxima categoría del fútbol español, y ahora lo tiene a tan solo cuatro partidos. El equipo revelación de la Segunda División capitaneado por el entrenador ‘milagro’ Pablo Hernández se enfrentaba esta noche ante la UD Almería con un Skyfi Castalia hasta la bandera.

Los albinegros se enfrentaban ante la plantilla con mayor presupuesto de toda la categoría, es decir, un equipo hecho para ascender. Con un pasado entre ellos en su último encuentro a favor de los albinegros por 2-0, el CD Castellón quiere dar el primer gran pasado al sueño de la Primera División. El CD Castellón dio lo mejor de sí, siendo notablemente superiores. Sin embargo, la UD Almería no bajó los brazos y, gracias al gol de Arribas, todo se decidirá en el Power Horse Stadium.

La superioridad en Castalia tiene premio

Arrancaba el encuentro en el Skyfi Castalia y los de Pablo Hernández ya jugaban con ventaja con su ya esperado jugador número 12. Increíble lo de la afición albinegra con un aluvión de cánticos y ánimos para los suyos que hacen mucho más fácil rendir en una situación de tensión total como esta. Eso sí, no iba a ser fácil.

El CD Castellón tenía el dominio del juego, pero no conseguía materializarlo. De hecho, la UD Almería no vio portería durante más de media hora, algo que evidencia la superioridad de los locales. Sin embargo, aunque lo intentes de todas las maneras, la oportunidad real llega dónde menos te lo esperas.

Con un Castalia que necesitaba media ocasión para volverse loco, llegó un centro lateral. Un centro de tantos que los albinegros no habían conseguido materializar, sin embargo esta vez la suerte estaría de su lado. Lío total a escasos centímetros de la línea de gol. Con un balón que quedó muerto al borde de la línea de gol el CD Castellón hizo el primero. Con una marabunta de piernas acosando a Andrés Fernández, la de Brignani fue la elegida para colar el esférico y explotar en júbilo a Castalia. Ventaja y a seguir remando en la capital de la Plana.

Arribas al rescate

Con el dulzor del gol aún en los labios para los orelluts arrancaba la segunda mitad, aunque las cosas empezarían a cambiar. Los de Rubi ya hundían al CD Castellón en su área, algo lógico teniendo en cuenta la ventaja de los locales en el marcador y la gran dinamita en ataque del cuadro indálico. Aún así, los albinegros no se hicieron de menos.

De hecho, pronto volverían a tener la posesión los de La Plana, aunque no significaría tranquilidad. Cuando más relajado parecía que podían estar los de Pablo Hernández, justo ahí es donde llegaría el desastre. Gol del Almería en el momento menos esperado. Un gran pase de Embarba al área propiciaba las tablas. El gol no podía ser de otra persona. Gol de Arribas. Gol del pichichi de la competición.

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A partir de aquí el partido se convirtió en un contrarreloj. La UD Almería, con un resultado muy favorable vista la situación, aguantaba como podía las continuas arremetidas del cuadro albinegro. Las tuvieron de todos los colores, pero el tiempo no dio para más. Todo se decidirá en Almería.