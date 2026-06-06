Heysel, de la gloria a la despedida de Europa

El histórico estadio de Heysel, ubicado en Bruselas, e inaugurado en 1930, siete años después que Mestalla, fue el escenario del mayor éxito internacional del Valencia en su segundo ciclo de participación en las competiciones europeas. Curiosamente, en Heysel también se firmó la despedida de estos torneos, que dio paso a un prolongado período de ausencia. Entre la conquista de la Recopa frente al Arsenal en la primavera de 1980, hasta la eliminatoria disputada contra el poderoso Anderlecht en marzo de 1983, transcurrieron 3 años. De la gloria a la decadencia.

Cuando el Valencia volvió a las competiciones continentales en 1978, tras 5 campañas de ausencia, se inició un nuevo ciclo de otras tantas presencias consecutivas que concluyó en el ejercicio 82-83. A lo largo de ese lustro se consiguieron sendos títulos, ambos en 1980. El 14 de mayo se logró la Recopa al batir por penaltis a los cañoneros londinenses después de 120 minutos sin goles. El 17 de diciembre, en Mestalla, se batía al Nottingham Forest en el encuentro de vuelta de la final de la Supercopa. A partir de entonces, los cuartos de final se erigieron en una barrera infranqueable para los valencianistas, que en 1982 y al año siguiente, cayeron en esa ronda en la Copa de la UEFA ante dos rivales que terminaron por proclamarse campeón del torneo: el IFK Goteborg, dirigido por Sven Göran Eriksson, y el poderoso Anderlecht, entrenado por Paul Van Himst.

En la capital de Bélgica se alcanzó la gloria y tres años después, se firmó la despedida de Europa, a la que no volvió hasta 1989, cuando con Arturo Tuzón en la presidencia y Víctor Espárrago en el banquillo, el Valencia logró la clasificación para la Copa de la UEFA tras acabar la Liga 88-89 en tercera posición. La final contra el Arsenal confirmó el apogeo de un equipo que, con Mario Kempes al frente, se hacía de respetar por su potencial. El once que logró el título de un torneo que reunía a los diferentes campeones de Copa de cada país, estuvo integrado por: Pereira, el gran héroe en la portería; Carrete, Botubot, Arias y Tendillo, en una zaga que se mantuvo intocable durante años salvo variaciones forzadas por lesiones o sanciones. En la medular actuaron Bonhof, Solsona y Subirats. Los dos últimos ofrecían un virtuosismo que compensaba la potencia del alemán. En el ataque, Saura, el capitán, por la derecha, y el escurridizo Pablo por la otra banda, escudaban al “Matador”.

La mitad de esa alineación compareció tres años después en el encuentro de vuelta de una eliminatoria ante el Anderlecht, que se había puesto cuesta arriba con la derrota por 1-2 en Mestalla. El conjunto de Bruselas actuó en Heysel porque estaba reformando su feudo, el Constant Vanden Stock, un campo que lleva el nombre de un antiguo jugador y ex -presidente legendario que marcó una época plagada de éxitos. En la formación valencianista aparecían Bermell en la portería, Serrat por Botubot en la zaga, Ribes y Robert en la medular junto a Castellanos. En el ataque, Felman ocupó el lugar de Saura, y acompañó a Kempes y Pablo. Aquel duelo coincidió con un momento crítico del Valencia en la Liga, hundido en la tabla, y con la amenaza del descenso acechando. En el banquillo se sentó Koldo Aguirre, que pocos días antes había relevado a Miljan Miljanic. El vasco era el tercer entrenador de una temporada que inició Manolo Mestre. En un desenlace no apto para cardíacos, se esquivó de forma milagrosa bajar a segunda.

El Anderlecht venció con comodidad. Al descanso, los anfitriones llevaban dos goles de ventaja. Una reacción valencianista en el segundo tiempo dio origen al gol de Ribes, pero no inquietó al conjunto belga, que reunía una constelación estelar de jugadores. El tercer gol local sentenció una contienda muy desequilibrada desde antes de iniciarse. Aquel cruce fue el último para el Valencia antes de una prolongada travesía por el desierto, descenso incluido, que concluyó a finales de los años 80, con la entidad recuperada y proyectando una imagen de modélica regeneración.

La tragedia de Heysel los sucesos acontecidos el 29 de mayo de 1985 en el Estadio de Heysel de Bruselas, en Bélgica, en el que murieron 39 aficionados (32 italianos en su mayoría seguidores de la Juventus, cuatro belgas, dos franceses y un británico) a causa de una avalancha de aficionados en los prolegómenos de la final de la Copa de Europa (hoy Liga de Campeones de la UEFA) entre el Liverpool y la Juventus de Turín, provocados por un incidente entre los aficionados más radicales del club inglés y un grupo de espectadores en su mayoría seguidores del equipo italiano. Los sucesos causaron, además, 600 heridos de diversa consideración. La tragedia sucedió solo dos semanas después de la tragedia de Valley Parade, con 56 muertos FOTO EMILIO PÉREZ DE ROZAS / L-EMV

La tragedia de 1985

El escenario de aquel encuentro entró en la historia negra del fútbol cuando dos años después, el 29 de mayo de 1985, se vivió una tragedia con motivo de la final de la Copa de Europa disputada por la Juventus y el Liverpool, que costó la vida a 39 personas y dejó docenas de heridos. Precisamente, los hechos tuvieron lugar en la grada ubicada tras la portería donde en 1980 se situaron los seguidores valencianistas en la final de la Recopa, y en la que Pereira se consagró con la detención de sendos penaltis que llevaron a los de Mestalla a la victoria en la primera final de un torneo de clubes resuelta por lanzamientos desde el punto fatídico. Heysel se reformó tras los dramáticos acontecimientos sucedidos, cambió su denominación, y pasó a llamarse estadio Rey Balduino.