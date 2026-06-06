De Cubells a Javi Guerra: 75 valencianistas alistados con la Roja

Javi Guerra se ha convertido en el jugador número 75 del Valencia CF en debutar con la camiseta de la selección española. El de Gilet se enfundó la Roja el pasado jueves frente a Irak, partido que terminó en empate a uno. El centrocampista se ha convertido en el primer jugador en debutar con la selección española en el último lustro, después de que Carlos Soler, actual jugador de la Real Sociedad, disputase su primer partido el 2 de septiembre de 2021.

El jugador fue convocado por Luis De La Fuente para el grupo de apoyo, pero no viajará con la selección a México y Estados Unidos para disputar el Mundial. No hubiera sido el jugador número 75 si Pepelu hubiera jugado algún minuto en los dos partidos a los que fue convocado por De La Fuente en septiembre de 2024. Además, el conjunto valenciano no aportaba ningún jugador a la máxima categoría de la Selección española desde que José Luis Gayá jugase el 19 de noviembre de 2023 contra Georgia en la clasificación a la Eurocopa de 2024.

Javi Guerra con la selección durante el partido contra Irak en Riazor el 4 de junio / Cabalar

Las declaraciones de Guerra

El centrocampista ha mostrado sentirse muy ilusionado y contento tras su debut con el combinado nacional pese a no haber logrado la victoria. El jugador entró al terreno de juego en el minuto 58 para sustituir a Pablo Gavi. Javi Guerra ha mostrado su intención de "seguir trabajando para que vengan muchos más partidos" pese a no participar en la fase final de la competición. "Ojalá pueda venir muchas veces más porque será consecuencia de que estoy haciendo las cosas bien", ha indicado tras el encuentro.

El jugador, que aseguró que el seleccionador le pidió tranquilidad y que saliera a disfrutar, también habló sobre los compañeros que sí viajarán al México y Estados Unidos para enfrentarse al reto de la fase final mundialista. "Es un gran grupo con jugadores de mucha calidad", aseguró el jugador, que no duda tampoco del buen nivel que desempeñarán durante el torneo.

De Cubells a Javi Guerra

75 jugadores del Valencia han pasado por la selección. Eduardo Cubells fue el jugador del Valencia que abrió la lata en el combinado nacional. Fue el primer valencianista en jugar con la camiseta de 'La Roja' el 17 de mayo de 1925. 101 años después, Javi Guerra ha sumado la cifra número 75, pero de por medio han pasado jugadores de la talla de David Villa, Juan Mata, David Albelda o Santiago Cañizares.

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En concreto, David Villa es el jugador que más partidos ha disputado con la selección mientras formaba parte del cuadro valencianista. De los 98 partidos que ha disputado vistiendo la camiseta de la selección, 64 han sido mientras era propiedad del Valencia CF. El de Langreo disputó el Mundial de 2006 y levantó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010, que disputó siendo ya jugador del Barcelona pero fue convocado por la temporada 2010 con el Valencia. De los 59 goles que el asturiano anotó para la selección, 28 tantos fueron marcados mientras aún era propiedad del equipo de Mestalla.