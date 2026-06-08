Los mejores goleadores de la Roja jugaron en el Valencia CF

Cualquier tiempo fue mejor en el Valencia CF reciente. Antes de la llegada de Peter Lim al club y de la desinversión en fichajes que ha debilitado a la plantilla hasta convertirlo en un equipo mediocre, en el club de Mestalla jugaban algunos de los mejores del mundo. Eso permitía al equipo disputar la Champions League y aspirar a títulos. Y no hay que remontarse a Mario Alberto Kempes, figura y campeón del Mundial 1978; a Rainer Bonhof -campeón del Mundo en 1974-, o a Johnny Rep -subcampeón en 1974 y 1978- que llegaron con la vitola de estrellas internacionales y que respondían a un club que tenía la máxima exigencia. Más cerca en el tiempo también comprobamos que el talento en el fútbol se paga. Y el gol es su máxima expresión. Por eso, si se observa una clasificación histórica de La Roja, aún duele más cómo ha ido perdiendo calidad el Valencia CF.

La lista de los 10 mejores artilleros de la Selección Española Absoluta es la siguiente:

1. David Villa (59 goles);

2. Raúl González Blanco (44 goles);

3. Fernando Torres (38);

4. Álvaro Morata (37) ;

5. David Silva (35);

6. Fernando Hierro (29);

7. Fernando Morientes (27);

8. Emilio Butragueño (26) ;

9. Mikel Oyarzábal y Ferran Torres (24)

10. Sergio Ramos y Alfredo Di Stefano (23).

De esos 10 máximos goleadores históricos de la Selección Española, hasta cuatro futbolistas jugaron en el Valencia CF. Se trata de David Villa, David Silva, Fernando Morientes y Ferran Torres. Tenían ADN Valencia CF, crecieron en el club y se marcharon (Silva o Ferran Torres); o recalaron en una entidad donde la exigencia era máxima, para dar el santo mundial (Villa) o culminar su carrera (Morientes). Era otro Valencia CF, donde quedar terceros en la Liga se consideraba una obligación, no un éxito. De todos ellos, David Villa es el mejor goleador de La Roja de todos los tiempos.

‘El Guaje’ hizo vibrar Mestalla con su fútbol eléctrico y sus goles imposibles. Con la elástica de España marcó 59 goles, logrando el Campeonato del Mundo 2010 y la Eurocopa en 2008. En la quinta posición de los máximos artilleros históricos de España figura David Silva, con 35 tantos. El genio de Arguineguín, también bicampeón europeo y campeón mundial, formó una dupla de ensueño con el asturiano tanto en el Valencia CF como en la Selección Española.

El séptimo de los realizadores nacionales es Fernando Morientes, con 27 goles. El artillero manchego llegó a Mestalla en la parte final de su carrera pero aún fue determinante marcando goles tan relevantes como el tercero de aquel 3 a 1 que le dio la Copa del Rey al Valencia frente al Getafe. Tuvo la oportunidad de jugar con Villa y Silva, lo que demuestra la calidad que atesoraba entonces el club valenciano.

En noveno lugar, en activo y con un futuro impresionante, figura Ferran Torres, el futbolista de Foios que lleva anotados con España hasta 24 tantos y que saltó al Barça desde el Manchester City a donde había llegado tras explotar en València. En décimo lugar, entre los mejores goleadores de la Roja figura otra leyenda del fútbol mundial: Alfredo Di Stefano. El astro argentino no jugó en el Valencia pero sí lo entrenó y le dio el Campeonato de Liga de la temporada 1970-71.

David Villa

En total, David Villa anotó con el Valencia CF la friolera de 125 goles en 208 partidos oficiales, cifra que lo sitúa como el cuarto máximo goleador en la historia del club, solo superado por Edmundo Suárez «Mundo», Mario Kempes y Waldo Machado, y por delante de leyendas como Fernando o Lubo Penev. Además, fue campeón de la Copa del Rey de 2008, desempeñando un papel decisivo. Con la Selección española debutó contra San Marino el día 16 de noviembre de 2005. Participó en cuatro grandes torneos y en todos dejó su sello, el gol. En el Mundial 2006, marcó tres goles (dos a Ucrania y uno a Francia); en la Eurocopa 2008, en la que España se proclamó campeona de Europa, fue máximo goleador del torneo con cuatro tantos y anotó tres contra Rusia y uno contra Suecia. En el Mundial 2010, consiguió el campeonato del Mundo y obtuvo, además, la Bota de Plata empatado con cinco goles con Thomas Müller. Además, se llevó el Balón de Bronce como tercer mejor jugador del campeonato. Marcó dos goles a Honduras, y uno a Chile, Portugal y Paraguay. Y tampoco faltó en el Mundial de Brasil 2014 donde anotó un tanto frente a Australia. El asturiano es también el máximo goleador español en Copas del Mundo, con 9 tantos en sus 3 participaciones.

David Silva

El ‘mago’ de Arguineguín llegó en la edad de cadete a la Academia VCF. Tras dos cesiones: una temporada con la SD Eibar y otra, con el Celta de Vigo, en 2006 Silva regresó a la entidad valencianista con ganas de hacerse un hueco en la plantilla. Quique Sánchez Flores le dio la oportunidad y la aprovechó. El futbolista canario fue uno de los pilares importantes de esa temporada, en la que anotó 11 goles. Tres temporadas después, un campeonato de Copa del Rey (2008), 167 partidos oficiales, 38 goles y 38 asistencias, en 2010, tras el mundial disputado en Sudáfrica, Silva se fue del Valencia siendo ya una figura internacional.Fichó por el Manchester City donde se convirtió en una leyenda durante una década.

Ferran Torres

El jugador de Foios -que ha alcanzado a Oyarzábal tras marcarle a Irak este jueves y tiene a tiro de piedra a Emilio Butragueño (26 goles), Fernando Morientes (27) y Fernando Hierro (29)-, es el delantero más en forma del fútbol español. De ahí, que con vistas a la próxima cita mundialista sea uno de los atacantes más decisivos de La Roja. Con 24 tantos en apenas 56 internacionalidades, promedia una eficacia fuera de dudas. Gracias a él, el gol de España habla valenciano. De todos los máximos realizadores actuales, Ferran Torres, por edad y talento, está en condiciones de alcanzar y superar a Morientes y Silva. Otra cosa es David Villa. Sus números se agigantan a medida que pasan los años por lo que darle alcance sería una gesta mayúscula. El Tiburón no ceja en su empeño, y gracias a él, el gol de La Roja habla valenciano.