Valencia Basket financiará el desplazamiento a Badalona

Valencia Basket disputará esta semana los tres primeros partidos del playoff de la Liga ACB. Una serie al mejor de cinco -el primero en llegar a tres- en la que el miércoles y el viernes los de Pedro Martínez recibirán en el Roig Arena a Joventut Badalona, el rival al que deberán superar para alzarse con el trofeo que les proclama campeones de liga. El domingo, a las 20 horas, el conjunto 'taronja' jugará el tercero de los posibles 5 partidos en Badalona y con el objetivo de apoyar al equipo, el club financiará gran parte del viaje para aquellos que deseen desplazarse.

15 euros es el precio fijado por el club para aquellos que deseen adquirir únicamente la entrada, mismo precio que ha fijado para aquellos que deseen comprar la experiencia completa y decidan viajar con los autobuses que el club fletará para ir y volver. El Valencia Basket ha decidido hacerse cargo de gran parte de los costes del viaje, financiando dos autobuses para los aficionados que decidan viajar, todo con el objetivo de "poder contar con un mayor número de desplazados de la Familia Taronja" según reza el comunicado del club.

Horario y preferencia

Por ahora, el club tan solo ha abierto el plazo para los abonados y socios 'amic taronja'. Cada usuario puede reservar con su condición un total de dos plazas para el viaje hasta el próximo jueves 11 de junio a las 12 horas, momento en el que se abrirá la venta al resto de aficionados en caso de que aún exista la disponibilidad de vacantes.

Noticias relacionadas

Jean Monteroentra a canasta defendido por Harald Frey, del Surne Bilbao, en el segundo partido del playoff de cuartos de final de la Liga Endesa de baloncesto, este viernes en el Bilbao Arena / Miguel Tona

Los autobuses saldrán de la puerta H del Roig Arena, junto a la 'Replaceta', el mismo día del partido a las 13 horas. La vuelta se realizará nada más terminar el tercer partido de las semifinales. La compra se puede realizar a través de la página web y en las oficinas del club.