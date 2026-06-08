Valencia Basket - Joventut: fechas, horario y dónde ver por televisión los partidos de semifinales de la Liga Endesa

El Valencia Basket ya conoce el último obstáculo antes de la final de la Liga Endesa. El equipo de Pedro Martínez se medirá al Asisa Joventut en una semifinal de playoff al mejor de cinco partidos que comenzará este miércoles 10 de junio en el Roig Arena. La eliminatoria cruza al segundo clasificado de la fase regular con el sexto, pero llega cargada de matices: los taronja han sido el único cabeza de serie de su lado del cuadro que hizo valer el factor cancha, mientras que la Penya aterriza en Valencia después de asaltar el Buesa Arena y dejar fuera al Kosner Baskonia.

El cruce presenta dos caminos muy distintos hacia semifinales. Valencia resolvió por la vía rápida su serie de cuartos ante el Surne Bilbao Basket, con triunfo ajustado en el primer duelo, 83-80, y victoria más contundente en Miribilla, 71-88. Joventut, en cambio, necesitó tres partidos para tumbar a Baskonia: perdió el primero 85-71, reaccionó en Badalona con un rotundo 82-63 y completó la sorpresa a domicilio con un 88-96 que le dio el pase.

Un Valencia Basket de récord ofensivo

El Valencia Basket llega a la serie con números de aspirante real al título. En la fase regular terminó segundo, con 25 victorias y 9 derrotas, los mismos triunfos que Baskonia y UCAM Murcia, pero con mejor diferencial. Sus cifras hablan de un equipo dominante: 3.218 puntos a favor, 2.829 en contra y un +389, el mejor balance anotador-defensivo de los equipos que han alcanzado estas semifinales.

La superioridad taronja también se refleja en las estadísticas colectivas de la Liga Endesa. Valencia lidera el campeonato en valoración media, con 111,39 créditos, en puntos a favor, con 94,14 por partido, en rebotes, con 40,17, y en asistencias, con 20,50. Además, es uno de los equipos que más castiga desde el perímetro, con 11,56 triples anotados por encuentro, una amenaza que obliga a cualquier rival a defender durante los 24 segundos.

Joventut, la amenaza que no se rinde

El Asisa Joventut llega como sexto clasificado de la Liga Regular, con 22 victorias y 12 derrotas, 2.906 puntos a favor, 2.766 en contra y un diferencial de +140. Son números menos brillantes que los de Valencia, pero suficientes para retratar a un equipo competitivo, sólido y con una mezcla peligrosa de talento, oficio y atrevimiento.

Primer partido de los cuartos de final entre el Valencia Basket y el Joventut de Badalona Simon Birgander Kameron Taylor. BALONCESTO. COPA DEL REY DE BALONCESTO. ROIG ARENA / Francisco Calabuig

La Penya no tiene el caudal ofensivo taronja, pero sí argumentos muy claros. En el acumulado de la temporada Liga Endesa, el equipo verdinegro promedia 85,3 puntos, 37,1 rebotes, 17,5 asistencias y 94,4 créditos de valoración. Su juego interior, con Ante Tomic y Simon Birgander, ofrece lectura, rebote y continuidad, mientras que el perímetro gana peso con Cameron Hunt, Ludde Hakanson y, sobre todo, Ricky Rubio.

Calendario, horarios y dónde ver el Valencia Basket-Joventut

Todos los horarios son peninsulares y están sujetos a posibles modificaciones, según el calendario oficial de la ACB. La eliminatoria se disputará al mejor de cinco partidos, con formato 2-2-1 y ventaja de campo para Valencia Basket.

Partido 1 Miércoles 10 de junio 20:00 Valencia Basket - Asisa Joventut DAZN

Partido 2 Viernes 12 de junio 20:00 Valencia Basket - Asisa Joventut DAZN

Partido 3 Domingo 14 de junio 20:00 Asisa Joventut - Valencia Basket DAZN

Partido 4 Martes 16 de junio 20:00 Asisa Joventut - Valencia Basket DAZN

Partido 5 Jueves 18 de junio 20:00 Valencia Basket - Asisa Joventut DAZN

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La ACB recoge que DAZN emite todos los partidos de la Liga Endesa en directo y bajo demanda, y la propia competición ha promocionado el playoff completo a través de la plataforma.