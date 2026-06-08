Abonos Valencia CF 2026-27: precios congelados, menos descuento para accionistas y sin nuevas altas en el último año en Mestalla

El Valencia CF lanza este martes a campaña de abonos 2026-2027, la última del estadio de Mestalla. Bajo el lema "Mestalla és etern' y con un spot titulado "Vive por ellos este año", el club ha tratado de tocar la cifra del aficionado con una promoción que recuerda las épocas doradas de la entidad, desde el doblete, a la Copa de 1979, pasando por la la Liga del 71, la delantera eléctrica o los inicios con Montes y Cubells.

En cuanto a las novedades, la principal es que se han congelado los precios de los abonos de la campaña anterior, ni siquiera se aplicará el IPC. Por contra, se reduce el descuento para los abonados y accionistas, que pasa del 10% al 5%. El club defiende que quiere incentivar la asistencia al estadio, que comporta más afluencia, animación y consumo en barras o en la tienda. En este sentido, sí se mantiene el descuento del 10% por la asistencia al 80% de los partidos de la temporada anterior y del 15% sí se ha acudido a todos los encuentros. En cambio, ya no aplicarán ambas deducciones juntas (accionista + asistencia), si se cumplían ambos requisitos, sobre el precio del pase, sino que solo se aplicará el de mayor descuento.

El Valencia a tratado de corregir esta anomalía de acumular descuentos (cuando en cualquier promoción siempre se estipula la norma de descuentos no acumulables), pero que suponía una ventaja para el socio y accionista, implantada hace ya algunos años. Así, el club reconoce que tenía hasta 24 tipos distintitos de abonados en función de taris, accinistas y descuento por asistencia. Ahora lo reduce a la mitad, en vista al cambio al Nou Mestalla.

En cambio, aquellos abonados con tarifa, como los poseedores de pases infantiles, juveniles o jubilados, sí podrán sumar un descuento, ya sea de accionista o de asistencia. De hecho, en la última temporada un total de 18.459 abonados acudieron al 100% de los encuentros y 12.488 al 80%. Es decir, más de 30000 personas asistieron al 80%.

No se abrirá proceso para nuevas altas

Por último, el club no abrirá proceso para nuevas altas para esta temporada, ya que con los 40. 173 abonados actuales considera que se encuentra en el punto de equilibrio entre abonados y entradas. Durante la pasada campaña, se registró el 'sold out' en doce partidos, mientras qe la media de asistencia fue de media de asistencia de 44. 918 frente a 43. 318 del año anterior. El partido ante el Real Madrid fue el de mayor aforo en Mestalla, con más de 47.000 espectadores, cifra solo superada por el partido, también ante los blancos, de la campaña 2014-2015, con Nuno en el banquillo blanquinegro.

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En cuanto a la Grada de Animación, si habra nuevas altas al precio de 310 euros pero para aficionados con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años. Para ello es necesario ser Socio VCF.