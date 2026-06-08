El Wabol, el fútbol para mayores de 50 años que no despega en Valencia

El fútbol no comprende de edades. El deporte rey a nivel mundial es conocido en todos lados, lo practican niños, adultos, adolescentes... y ahora es algo que también ha llegado a los más mayores. Con una pequeña variación, está prohibido correr. Muchos dirían que eso no es fútbol, y están en lo cierto, el nombre oficial es 'Wabol', un deporte similar al fútbol, que cuenta con las mismas bases pero con la excepción de que se juega andando, sin entradas bruscas y con un máximo de 3 toques por jugador.

El deporte, introducido en España en 2016 por Silvio Szegedi junto con Steve Archibald, exjugador del Barcelona, reune a personas mayores de 50 años de forma semanal para jugar. Una actividad que fomenta el ejercicio físico y en la que participan personas que veían su vida deportiva ya terminada. Deporte, fútbol, gente nueva y facilidades para practicarlo, todas las comodidades posibles para fomentar la práctica. Sin embargo, no termina de calar entre la población valenciana, que sigue sin tener una promoción del deporte estrella enfocado en la gente más mayor.

Por qué no se juega en València?

El éxito del Wabol se recorre a nivel internacional. Países como Italia o Inglaterra cuentan con equipos y torneos dentro de sus fronteras. Sin embargo, el deporte aún no ha calado entre la población valenciana, que no tiene una referencia clara ni un organismo que lo fomente de forma oficial. No hay entrenamientos, equipos, partidos y la falta de competiciones foráneas es notable, lo que provoca que el deporte sea algo completamente desconocido a nivel local, pese a los sutiles intentos que hay de popularizarlo.

Oliva es la excepción que confirma la regla. El Mundial de Fútbol a Pie reune a equipos de 15 nacionalidades diferentes, en un campeonato que, a diferencia de las competiciones organizadas por Wabol, se juega en un campo de fútbol sala. El torneo cuenta con una fuerte representación británica, pero también con equipos valencianos. El equipo anfitrión, U3A Oliva (University of the Third Age), está formado principalmente por jugadores veteranos internacionales, público mayoritario del fútbol a pie en la zona valenciana, mismo grupo de gente que forma el equipo de Moraira-Teulada.

Beneficios del Wabol

Un deporte enfocado a personas mayores, muchos de los cuales ya no pueden hacer un ejercicio excesivo, pero que siguen queriendo practicar deporte pese a su edad. Favorece la vida social, la interacción entre desconocidos que se mueven por la pasión por el deporte y reduce el estrés. "Es una comunidad donde el compañerismo, la socialización y la diversión están en el centro de todo", reza la página web oficial de la actividad, que sitúa la diversión y el pasar tiempo de calidad en compañía como el objetivo principal de la actividad.

Entrenamiento de Wabol en Barcelona / Wabol

Físicamente también tiene sus beneficios. Mantener un estilo de vida activo, con una buena forma física y un riesgo de lesión mínimo son tan solo algunos. Reduce de colesterol, el riesgo de enfermedades cardiacas, la ansiedad y la depresión, evita el dolor de espalda constante, previene el cáncer de colon, produce endorfinas y masa osea y mejora el equilibrio. En una hora jugando, el promedio se encuentra en andar 6,71 kilómetros, 10.000 pasos y se queman alrededor de 360 calorías. El deporte, que prioriza por la salud física y mental antes que la competición pese a que también las realiza de forma asidua, cuenta con cada vez más adeptos que se presentan a jugar y que se inscriben en sus competiciones.

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Pese a todo, la población valenciana sigue reacia a este deporte. La falta de oportunidades por parte del ayuntamiento, la inexistencia deuna organización que se encargue de montar partidos y entrenamientos como la que hay en Barcelona y la falta de referentes a nivel local no favorece el crecimiento ni la expansión de un deporte que está más enfocado en la salud y en la gente mayor que en la viralidad y la competición que generan deportes como el fútbol o el baloncesto.