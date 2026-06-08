Yvonne Anderson abandona el Valencia Basket
La anotadora del tiro decisivo de la final deja el club tras finalizar su contrato
Yvonne Anderson finaliza su etapa en el Valencia Basket tras acabar su contrato con el club. La base estadounidense con pasaporte serbio, que llegó al equipo a finales de 2025 como refuerzo hasta final de temporada, anotó la canasta ganadora sobre la bocina en el segundo partido de la final de la Liga Femenina Endesa, consiguiendo así el cuarto trofeo liguero consecutivo para el Valencia Basket.
La base ha sido participe y parte activa en los dos títulos de la temporada: Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa, con un papel especialmente importante en esta última. Anderson ha disputado un total de 29 partidos con el conjunto 'taronja', que se dividen entre 22 partidos de Liga Femenina Endesa, cuatro de Euroliga y tres de Copa de la Reina, promediando ocho puntos y tres asistencias por encuentro.
El club ha querido "agradecer a Yvonne Anderson su esfuerzo y compromiso durante el periodo en el que ha llevado la camiseta 'taronja'" además de desearle "la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales".
El futuro del Valencia Basket
Las salidas son cada vez más dentro del conjunto femenino. Yvonne Anderson se suma a Leo Fiebich, Awa Fam, Queralt Casas, Hind Ben Abdelkader, Cristina Ouviña y el entrenador, Rubén Burgos, como las bajas que el Valencia Basket femenino ha sufrido desde que levantó el título de liga el pasado 17 de mayo. Seis bajas dentro del parqué que dejan al Valencia Basket bajo mínimos para retomar la vuelta a las pistas. Aún queda todo el verano por delante, pero el Valencia Basket Femenino tan solo dispone de 6 cupos cubiertos. Elena Buenavida, Raquel Carrera, María Araujo, Leti Romero, Alicia Florez y Helena Pueyo son las seis jugadoras con contrato vigente de cara a la próxima temporada.
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