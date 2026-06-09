Ferran Torres: valenciano, en estado de gracia a menos de una semana del estreno mundialista de España

En el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, Ferran Torres volvió a ser de los mejores futbolistas al frente de la Selección, que se impuso por 3-1 a Perú en el último ensayo premundialista. El extremo nacido en Foios hace 26 años se va a presentar en el Mundial 2026, probablemente, en el mejor estado de forma de su carrera... y lo que es seguro, en plena madurez. Titular en tres partidos consecutivos con España -éxito que no alcanzaba desde la clasificación mundialista de 2021-, el futbolista del FC Barcelona se está mostrando como una apuesta fiable y siempre incisiva para el seleccionador, Luis de la Fuente. Oro puro ante los problemas físicos de los que última su recuperación la estrella del equipo, Lamine Yamal.

De hecho, el delantero valenciano afronta este tramo previo al debut mundialista de los españoles contra Cabo Verde, el 15 de junio repleto de moral, merced a sus buenas actuaciones. Ferran se ha ganado la confianza absoluta del seleccionador por su capacidad para penetrar en las defensas rivales desde cualquier flanco del ataque, más allá de que en las últimas citas está partiendo desde el extremo derecho, posición habitualmente reservada para Yamal. De la Fuente valora especialmente su versatilidad: Ferran puede actuar como referencia en el área o abrirse a banda, sin que su rendimiento se resienta.

Un papel clave en la estructura ofensiva de España

En el ensayo ante Perú, el 'Tiburón' volvió a mostrar su versión más completa: velocidad, presión alta, movilidad constante y lectura asociativa del juego. Su conexión con Pedri, compañero en el Barça, volvió a ser determinante, firmando una asistencia en el 2-0, obra del centrocampista tinerfeño, que confirmó su impacto más allá del gol.

A la espera del mejor estado de forma de Lamine Yamal y Nico Williams, Ferran se perfila ya como opción muy seria para el once inicial en el estreno ante Cabo Verde, previsiblemente partiendo desde la derecha, porque De La Fuente no arriesgará con Lamine... menos aún, viendo como está Ferran Torres. Además, con la plena confianza por parte del 'staff' técnico de que el rendimiento ofensivo del equipo no bajará.

El mejor Ferran llega a la cita mundialista

Las cifras respaldan su crecimiento: Ferran Torres acumula ya 24 goles y ocho asistencias con España, consolidándose como uno de los atacantes más productivos de este ciclo. Su último tanto llegó en el amistoso ante Irak, mientras que su última asistencia fue precisamente la entregada a Pedri frente a Perú. Unas cifras que lo encumbran también entre el top de artilleros históricos que lidera David Villa con 59 dianas en 98 partidos con La Roja.

Competencia de élite y ambición colectiva

El escenario mundialista, con una fase inicial ante rivales como Cabo Verde o Arabia Saudí, abre la puerta a que Ferran siga ampliando registros en beneficio del pase como primera selección del grupo a los dieciseisavos de final, ronda que se jugará por primera vez en una fase final de la Copa del mundo. Capitán en las dos citas anteriores ante Irak y Egipto -partido que jugó como '9' referencia-, el de Foios fue sustituido por Borja Iglesias en el minuto 69 del encuentro ante Perú. Esta vez, de vuelta al once, el brazalete lo llevó Rodri.

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En esa carrera histórica de goleadores de la Selección, Ferran 'compite' con nombres de primer nivel como su actual compañero Mikel Oyarzabal. El delantero centro escogido por el seleccionador tardó solo un minuto en abrir su cuenta en Puebla y llegar a su tanto número 25 con España, gracias a un zurdazo desde la frontal que sorprendió al portero peruano. Oyarzabal sigue también rompiendo récords. Desde marzo de 2025 encadena los 11 partidos jugados marcando o asistiendo, lo que se traduce en 12 dianas y la misma cantidad de asistencias.