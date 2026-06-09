Guido Rodríguez, de prioritario a imprescindible para el Valencia CF: así está la operación '6'
El Valencia CF insiste en el fichaje del argentino como piedra angular del proyecto 26/27. Gourlay y Corberán no pierden la esperanza. El club conoce la situación de Enzo Barrenechea en el Benfica, pero de momento espera
Andrés García
El Valencia CF solo piensa en Guido Rodríguez. El fichaje del argentino se ha convertido en una cuestión de Estado para la entidad de Mestalla. Si la continuidad del mediocentro hace semanas se consideraba prioritaria, ahora se etiqueta de imprescincible. El club sigue dispuesto a llegar hasta el final para que Guido sea la piedra angular del proyecto de la temporada 26/27. Ron Gourlay y Carlos Corberán no pierden la esperanza.
En el club asume que el perfil del argentino es el ideal para liderar el centro del campo del equipo la próxima temporada. Jeraquía, experiencia y conocimiento del vestuario y LaLiga española. El técnico no tiene dudas. Ha hablado con el futbolista, lo cuida y le sigue haciendo ver siempre que seguirá siendo referencial para el equipo. El argentino es feliz en la ciudad con su familia, tiene el reconocimiento del club, así como el cariño de sus compañeros y los aficionados. El problema es que la competencia es fuerte (ambiciona objetivos mayores), se necesita un esfuerzo económico y puede que todo eso no sea suficiente. Guido, sin prisa como es lógico para tomar la decisión, tiene la última palabra.
Guido o Guido de momento
El Valencia de momento espera y aunque tiene información de posibles alternativas, no mueve ficha. Ahora mismo es Guido o Guido. El club por ejemplo conoce de primera mano la situación de Enzo Barrenechea, pero de momento espera.
El futuro del argentino en el Benfica cada vez es más incierto. Según informa el diario portugués O JOGO, la entidad lisboeta está abierta a negociar la salida del mediocampista argentino durante el próximo mercado de fichajes a través de un traspaso (prohibitivo para el Valencia) o una cesión que incluya algún tipo de obligación de compra. Con cualquiera de estas fórmulas, el club portugués intentaría recuperar la mayor parte de la inversión realizada de 15 millones cuando incorporó al jugador procedente del Aston Villa.
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