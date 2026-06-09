Valencia CF
Kiat Lim saca pecho por las obras del Nou Mestalla
El presidente del Valencia CF ha vuelto a hacer referencia a la actualidad del club en sus redes sociales
Javier Bengoa
El Valencia CF decidió reanudar las obras del Nou Mestalla el pasado mes de enero, contando con un plazo de ejecución aproximado a los 30 meses. En este sentido, las intenciones pasan por arrancar el curso 27/28 en el nuevo estadio. En este sentido, son 20 los años que han pasado desde que se inició la primera fase de construcción, paralizándolas en 2009. Con la llegada de Meriton allá por 2014 y la promesa incumplida de reanudarlas, tanto los acuerdos con los diferentes ayuntamientos como los continuos cambios de planes, fueron retrasando la reanudación. Ahora, queda claro que la cosa está en marcha.
Kiat Lim, presidente en la distancia del Valencia CF desde hace más de un año y consejero desde 2022, es muy aficionado a las redes sociales. Y por ahí muestra de vez en cuando guiños a la entidad. Normalmente cuando se producen victorias o situaciones favorables a sus intereses como mandatario de la entidad.
Kiat Lim, siempre pendiente de las obras del Nou Mestalla
Una de sus últimas publicaciones fue una story en Instagram en la que no dudaba en sacar pecho de su labor. Recordemos que tomó posesión del cargo en marzo de 2025 en sustitución de Layhoon Chan y de ahí que haga hincapié en una imagen contrapuesta del esqueleto del estadio en diciembre de 2025 y una actualizada de junio de 2026. En prácticamente todas sus visitas a la ciudad decidió pasarse un rato por las obras del estadio, pieza clave de su mandato.
En el mes de marzo se produjo su última visita rápida a Valencia y permaneció durante algo más de una hora visitando las obras del Nou Mestalla. El presidente del Valencia CF, acompañado por Javier Solís, director general del club, y Christian Schneider, director de operaciones del estadio, ha querido ver los avances del futuro estadio valencianista antes de marcharse de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos
- Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- La Audiencia de València confirma la imputación de Jorge Bellver, exconcejal de Rita Barberá en el caso Azud
- Docents en Lluita pide incorporar a la negociación 685 millones más que acusa de “ocultar” al Consell