Kiat Lim saca pecho por las obras del Nou Mestalla

El Valencia CF decidió reanudar las obras del Nou Mestalla el pasado mes de enero, contando con un plazo de ejecución aproximado a los 30 meses. En este sentido, las intenciones pasan por arrancar el curso 27/28 en el nuevo estadio. En este sentido, son 20 los años que han pasado desde que se inició la primera fase de construcción, paralizándolas en 2009. Con la llegada de Meriton allá por 2014 y la promesa incumplida de reanudarlas, tanto los acuerdos con los diferentes ayuntamientos como los continuos cambios de planes, fueron retrasando la reanudación. Ahora, queda claro que la cosa está en marcha.

Kiat Lim, presidente en la distancia del Valencia CF desde hace más de un año y consejero desde 2022, es muy aficionado a las redes sociales. Y por ahí muestra de vez en cuando guiños a la entidad. Normalmente cuando se producen victorias o situaciones favorables a sus intereses como mandatario de la entidad.

Kiat Lim, en una visita a las obras del Nou Mestalla. / SD

Kiat Lim, siempre pendiente de las obras del Nou Mestalla

Una de sus últimas publicaciones fue una story en Instagram en la que no dudaba en sacar pecho de su labor. Recordemos que tomó posesión del cargo en marzo de 2025 en sustitución de Layhoon Chan y de ahí que haga hincapié en una imagen contrapuesta del esqueleto del estadio en diciembre de 2025 y una actualizada de junio de 2026. En prácticamente todas sus visitas a la ciudad decidió pasarse un rato por las obras del estadio, pieza clave de su mandato.

Noticias relacionadas

En el mes de marzo se produjo su última visita rápida a Valencia y permaneció durante algo más de una hora visitando las obras del Nou Mestalla. El presidente del Valencia CF, acompañado por Javier Solís, director general del club, y Christian Schneider, director de operaciones del estadio, ha querido ver los avances del futuro estadio valencianista antes de marcharse de la ciudad.