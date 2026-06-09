El Levante FS renuncia a su plaza en Segunda División por motivos económicos

El Levante FS comunicó este martes su decisión de renunciar a su plaza en Segunda División y también en Segunda División B del fútbol sala nacional y solicitará su inscripción en Tercera División.

Decisión economica

En un comunicado a través de su cuenta en X, el club valenciano explicó que se trata de "una decisión muy dolorosa y difícil de adoptar", pero que la decisión se debe a la "responsabilidad ante la situación económica actual".

La sección de fútbol sala del Levante se ha visto afectada por la reducción en la inversión en el equipo desde que el club, en junio de 2023, no logró el ascenso a Primera División y empezó una crisis económica de la que todavía hoy no está recuperado.

El Levante FS, que en 2021 llegó a la final de la LNFS y se clasificó para la Liga de Campeones, compitió ya el pasado curso en Segunda División y acabó en la décimo segunda posición en la temporada y despidió la campaña el pasado 16 de mayo con una derrota ante el Colo Colo Zaragoza.

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En el comunicado, el club mandó también "un mensaje de tranquilidad", ya que la estructura de la cantera "queda plenamente garantizada y se mantendrá al cien por ciento", y desveló que valora la posibilidad de firmar un convenio de colaboración con un club de Primera que permita "ofrecer una salida directa a los jóvenes talentos formados en nuestra base".