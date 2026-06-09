Luís Castro se reafirma como el mejor aliado para construir el Levante soñado por Héctor Rodas y Jose Gila

Si el Levante permanecerá una temporada más en Primera División es, en gran parte, gracias a Luís Castro. El aterrizaje del entrenador portugués cambió la tendencia de un equipo abocado al descenso a Segunda, pero que llegó a tiempo para obrar una de las mayores gestas de la competición: 32 puntos en 21 partidos para conseguir la salvación en La Cartuja. Números de competición europea para desafiar a la lógica y dejar maravillado a todos los que siguieron sus primeros pasos en el fútbol español. No obstante, la decisión de incorporar a Luís Castro adquiere prestigio y relevancia después de la gesta, pero, allá por el mes de diciembre, se tomó con valentía y personalidad. Todo el levantinismo esperó un entrenador cuyo currículum recogiera la etiqueta de ‘apagafuegos’, aunque la dirección deportiva liderada por Héctor Rodas y Jose Gila tuvo otros planes. Priorizaron, además de la permanencia, la construcción y el desarrollo de un proyecto deportivo. No dudaron ni un segundo en atacar al ex del Nantes. Seis meses después, el fútbol les ha dado la razón y la apuesta les ha salido redonda.

Entrevista a Héctor Rodas y José Gila / Daniel Tortajada

“La presión social llega, pero demostramos ser una dirección deportiva valiente. Apostamos por algo que creíamos. Pensamos que si firmábamos algo parecido no nos iba a dar. Teníamos que firmar algo diferente y ya no solo de presente, sino también de futuro. La sensación que transmitía aquel equipo era que podía bajar, pero era importante que tuviésemos el entrenador del año que viene de tener que conseguir un ascenso. Fue una decisión de proyecto de club, de tener esa estabilidad de la que hablamos. Fuimos fieles a nuestros principios. Muy satisfecho de que esa decisión tan importante la tomásemos con valentía y determinación”, aseguró Héctor Rodas. Tanto el káiser del Cabanyal como Jose Gila coinciden en el punto en el que el Levante necesitó darle un cambio a su dinámica si quería mantener la categoría. “La segunda parte en Mestalla fue el punto de inflexión en el que dices: hay que hacer algo. Con lo que hacemos, no nos da para mantener la categoría. El equipo no respondía bien a los partidos ni a las situaciones que se estaba encontrando”, siendo difícil la decisión de prescindir del entrenador del ascenso en Burgos. “Despedir a alguien siempre es difícil. En el caso de Calero fue por un ascenso que tuvo muchísimo mérito y fue increíble. Sabemos que esto es fútbol para todos. Todo tiene un principio y un final”, dijo Gila, a la vez que Rodas no escondió que “el escudo del Levante está por encima de cualquier persona. Se tomó la decisión para intentar mejorar y conseguir el objetivo, que a final sí que pudo ser”.

Un año de seguimiento

No obstante, que atacar la incorporación de Luís Castro fuera una decisión valiente no es sinónimo de que se tomase a la ligera. Hubo un seguimiento detrás que lo catalogó como el idóneo sucesor de Calero para revertir la negativa dinámica del equipo. “Como dirección deportiva y scouting, de la misma manera que preparamos informes de jugadores que nos llaman la atención, con Luís Castro fue así. Lo destacamos por la misma fecha, pero en 2024. Todos los scouts empezaron a seguirlo, al igual que a otros entrenadores, y en esa búsqueda de entrenadores, nos enteramos de que iba a ser cesado del Nantes. En cuanto lo sabemos, nos reunimos con Danvila y le decimos que Luís Castro elección, por diferentes y numerosos motivos, siendo difícil argumentar esta decisión, tenía que ser nuestro entrenador. Le convencimos a Danvila y Danvila convenció a Castro”, comentó Héctor Rodas. Se tardó más de lo deseado en oficializar al nuevo entrenador, pero Gila cree que hicieron lo correcto al esperar pacientemente al indicado. “Nos reunimos, tuvimos llamadas y entablamos reuniones presenciales con candidatos que eran perfiles interesantes, pero tampoco queríamos precipitarnos. Hubiese sido un error tomar una decisión en la que todas las partes no estuvieran de acuerdo. Cuando sale la opción de Luís, todos lo tuvimos muy claro y, por lo tanto, fue muy sencillo decantarse por él. A partir de ahí, no es fácil justificarlo y argumentarlo a todas las partes, pero, gracias a Dios, ha salido bien”.

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Entrevista a Héctor Rodas y José Gila / Daniel Tortajada

Proyecto en marcha

Con contrato hasta 2028 después de certificar la salvación, el tándem formado por Héctor Rodas y Jose Gila cree que están en buenas manos con Luís Castro. No solo por sus números, sino también por una filosofía y modelo de juego, que casan con lo que pretende construir en Levante con vistas a un futuro a medio y largo plazo. “Es un entrenador de proyecto, que mira a la cantera, que desarrolla muy bien a los jugadores jóvenes. El fútbol va a lo global y él habla 4 idiomas. Hace que jugadores que traemos desde fuera se adapten mucho mejor. Está muy encima de todo. No se casa con nadie. Le da igual si un jugador ha hecho un gran partido. Si entrena mal en la semana o no entra en el plan de partido, lo cambia sin problema”. Gila, por su parte, no puede estar más de acuerdo con la leyenda granota. “En cuanto tuvimos las primeras conversaciones sentimos que era como nosotros. Tuvimos claro desde el primer momento que era la opción correcta no solo por el corto plazo, sino también a largo plazo. Salvar la categoría era muy importante, pero darle continuidad al proyecto que teníamos en mente, y hacer que el Levante sea un club que saque jugadores de la cantera, que debuten en primer equipo, que se consoliden en la élite y que puedan dar el salto a un club más grande, cumple con todas las características para que nuestro objetivo se pueda dar. Es meritocrático al cien por cien. El que está bien, juega. Y se lo dice al jugador. La clave del fútbol es no engañar e ir de cara”. Señales que indican que el Levante está en buenas manos.