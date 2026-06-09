Estos son los precios de renovación de abonos del Valencia CF

El Valencia CF, oficialmente, ya está inmerso en su campaña de renovación de abonos para la temporada 2026-27. Después de que ayer Jorge García -director de Marketing- y Franco Segarra -del área Afición- avanzaran las novedades de la nueva campaña, este martes ha sido el club quién en sus redes sociales ha lanzado oficialmente el proceso bajo el lema 'Mestalla és etern' y con un vídeo estrechamente vinculado a las épocas doradas de la entidad. Además, ha empezado a enviar esta mañana los correos para proceder a la renovación. Pero, más allá de anuncios, ¿cuál es el precio que cada aficionado tendrá que pagar en esta ocasión para poder animar a los de Carlos Corberán en Mestalla?

Las novedades

Ante esta pregunta, el primer factor a tener en cuenta es que, al menos de base, no habrá un gran encarecimiento de costes en el abono, que incluye todos los partidos oficiales de la temporada 2026-27 a excepción de finales que dispute el primer equipo masculino en Mestalla. El precio medio del abono se sitúa, sin ir más lejos, en los 475 euros, subiendo el importe medio en 15 euros. No obstante, hay que tener en cuenta que sí se reduce el descuento para los abonados y accionistas (con un mínimo de 11 participaciones), que pasa del 10 % al 5 %, mientras que se mantiene el descuento del 10 % sobre el precio base por la asistencia al 80 % de los partidos de la temporada anterior y también el del 15 % sí se ha acudido a todos los encuentros.

Eso sí, ya no se aplicarán dos deducciones juntas (accionista + asistencia) si se cumplían ambos requisitos, sobre el precio del pase, sino que solo se obtendrá el de mayor descuento. O lo que es lo mismo, que un abonado y accionista, por ejemplo con el 80 % de asistencia, pagará este año más que el anterior pese a la congelación de precios, ya que pasa de un descuento del 10% (accionista) más otro 10% (asistencia) a únicamente del 10% (asistencia) al eliminarse la suma de descuentos. En cambio, aquellos abonados con tarifa, como los poseedores de pases infantiles (50% de reducción de precio), juveniles (10%) o mayores de 65 años (10%), sí podrán sumar otro descuento sobre el precio, ya sea por accionista o por asistencia.

Por otro lado, ante la alta asistencia -no vista en más de 20 años-, el club no abrirá proceso para nuevas altas para esta temporada, ya que con los 40.174 abonados actuales considera que se encuentra en el punto de equilibrio entre abonados y entradas a la venta, para un aforo máximo por encima de los 47.000 espectadores. No obstante, para la Grada de Animación -que requiere tener entre 16 y 30 años y ser Socio VCF- sí habra nuevas altas (máximo unas 200).

En cuanto al coste, en esta ocasión, el baremo de precios irá desde los 1.775 euros para el sector 214 -es decir, la Tribuna Central- a los 300 que se pagarán por poder asistir todos los partidos tanto en el Gol Xicotet Alto como en el Gol Gran Alto. En lo que se refiere a la Grada de Animación, el precio será de 310 euros. El club remitirá un nuevo abono para poder guardarlo como recuerdo y el giro bancario del recibo se realizará el 2 de julio, aunque puede ser fraccionado.

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Los precios

La tabla del resto de precios es la siguiente: