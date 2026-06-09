Cómo y qué tener en cuenta para renovar tu abono del Valencia CF

El Valencia CF ha activado esta mañana el proceso de renovación de abonos para la temporada 2026-27. Un proceso, que viene acompañado de una 'congelación' de precios y de una reducción de algunos descuentos, para el que el club ha solicitado a sus socios que revisen y actualicen sus datos personales antes del próximo 18 de junio a través del Portal del Socio. En concreto, el Valencia CF ha informado a través de sus redes sociales y su página web que los abonados deben verificar que tienen actualizado su domicilio, sus datos bancarios o elegir su forma de pago preferida. Todo ello en un plazo que finaliza el próximo 18 de junio en caso de que querer realizar los cambios que se consideren necesarios. Una vez finalizado ese periodo, no será posible efectuar modificaciones.

Las formas de pago

En cuanto a la forma de abonar el importe que irá desde los 300 a los 1.775 euros, habrá tres fórmulas: el pago con tarjeta desde el 9 hasta el 18 de junio, el pago en cuotas -en tres, seis o nueve plazos a través de Instantcredit, efectuándose el primer plazo el 1 de agosto y sin contar con intereses o comisión de apertura- o con pago en cuenta. Así, aquellos abonados que no hayan optado por el pago mediante financiación o tarjeta de crédito o débito verán renovado su abono automáticamente a través de domiciliación bancaria. En ese caso, el club cargará el importe íntegro del abono en un único recibo el próximo 2 de julio.

Como novedad, además, el Valencia CF ha comunicado que el abono físico será enviado al domicilio que figure en la base de datos del club, por lo que insiste en la importancia de verificar y actualizar la dirección postal antes de que concluya el plazo establecido. Además, los abonados que no reciban el carné físico podrán descargar el abono digital en formato Passbook desde el Portal del Socio a partir de mediados de julio.

Del mismo modo, el calendario de gestión de abonos también contempla otros trámites para el mes de julio. Entre el 2 y el 7 de julio se abrirá el periodo para solicitar, mediante formulario las nuevas altas en la Grada de Animación -en el resto de sectores del estadio, como ya avanzó ayer, el club no abrirá el proceso para nuevas inscripciones ya que con los 40.174 abonados actuales considera que se encuentra en el punto de equilibrio entre abonados y entradas a la venta- y cambios de localidad hacia este sector del estadio. Posteriormente, desde el día 7 de julio a las 10.00 horas al 10 de julio a las 12.00 horas, los abonados podrán realizar cambios de localidad de forma telemática.

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