El Roig Arena abre el camino hacia una nueva final de Liga

El sueño de la Liga Endesa sigue vivo y el Roig Arena ha de ser el factor clave que lleve al Valencia Basket hacia la final. El factor pista estará del lado taronja tras la eliminación del Real Madrid ante el Tenerife y este miércoles ha de hacerse notar con ocasión del primer partido de las semifinales ante el Joventut de Badalona. Un rival que viene también de dar la campanada derrotando al Baskonia remontando un 1-0 y que cuenta con Ricky Rubio y Cameron Hunt como grandes amenazas.

Por delante queda una durísima serie al mejor de cinco encuentros, en la que los de Pedro Martínez buscarán una final tras quedarse a las puertas de la de la Copa del Rey y la de la Euroliga, aunque también con el recuerdo de la Supercopa ganada al principio de curso. La condición de favorito es clara para los taronja por su estado de forma, el factor pista y la temporada, pero los locales no quieren caer en la trampa de un exceso de confianza y el propio técnico recuerda cómo cayeron otros tres cabezas de serie en cuartos de final.

"Hablar de favoritos en una competición en la que acaban de perder los tres que tenían el factor pista a favor, pues bueno, podemos ir al refranero y cuando veas las barbas de tu vecino afeitar... Hablar de favoritos en esta competición no vale para nada, el Joventut ha ganado haciendo una auténtica exhibición en el playoff y han ganado muy fácil a un equipo que estaba en una forma increíble", destaca Pedro Martínez.

En la misma línea se mostraron De Larrea y Neal Sako, quienes quieren centrarse solo en lo que pase en la pista. El vallisoletano, al respecto, destaca que "no hay nada hecho y tenemos que centrarnos en las semifinales y dar nuestra mejor versión para poder competir con cada partido de la serie". El francés, por su parte, fue también claro. "Si miramos la clasificación, somos favoritos, lo dicen los números, pero creo que eso no vale para nada. La verdad es lo que pasa en la pista y el Joventut de Badalona es muy buen equipo, han ganado contra Baskonia y no es fácil".

Sergio de Larrea, antes de medirse de nuevo a Ricky Rubio, uno de sus ídolos. / JM López

Duelo de defensas

La semifinal mide a los dos equipos que llegan a este punto de la temporada con los mejores registros defensivos de la Liga Endesa. El Valencia Basket tiene la mejor eficiencia defensiva (1,06 puntos encajados por posesión) y al mismo tiempo es el equipo que más anota (95,3) y el que tiene la tercera mejor eficiencia ofensiva (1,20 puntos por posesión). Mantener esa capacidad ofensiva será un reto ante un Asisa Joventut que es el equipo que menos puntos encaja en la Liga Endesa (80,9), el que más baja la eficacia en tiros de campo de sus rivales (50%) y el que tiene la segunda mejor eficiencia defensiva (1,08 puntos encajados por posesión). Los dos equipos están entre los que menos balones pierden (segundos con un 13%) y destacan en el rebote defensivo (Valencia Basket es primero con 26,44 mientras que el Asisa Joventut es segundo con 26,27).

Ya sin descanso

La afición taronja tendrá la oportunidad de llevar en volandas a los suyos hasta un 2-0 que les permitiría mantener el factor pista antes de viajar a Badalona, con el primer partido fuera previsto para el domingo a las 20:00. En caso de tener que jugar un cuarto encuentro sería el martes y de haber un quinto, la serie regresaría de nuevo al Roig Arena 48 horas después. Sin descanso después de haber tenido un leve respiro tras la eliminatoria de cuartos, en la que los taronja lograron evitar un tercer encuentro al imponerse por la vía rápida al Surne Bilbao.

Factor Ricky

La exhibición de Ricky Rubio en el último partido ante el Baskonia no ha pasado desapercibida en el Valencia Basket y todos tienen claro que frenarle puede ser un factor decisivo en la eliminatoria. El propio Sergio de Larrea, que se medirá de nuevo a uno de sus ídolos, destaca del catalán que "es un grandísimo jugador, que lee muy muchas situaciones del juego y hemos de estar muy pendientes en todas las facetas tanto en ataque como en defensa, pero cuidar la bola en ataque y en defensa intentar que esté lo más incómodo posible".

Ricky Rubio, en el último partido ante el Baskonia en Vitoria. / acb Photo / Aitor Arrizabalaga

Pedro Martínez también pone el foco en la capacidad que tiene para sacar faltas y en cómo domina el escenario en partido de este nivel. "Es difícil porque es un jugador muy listo que sabe jugar muy bien con su cuerpo y domina mucho el escenario, sabe ir a la línea y lo que tiene que hacer para ir a la línea, tira muchos tiros libres, comparado con Montero, que también hace mucho uno contra uno, no hay color. En lo que dependa de nosotros, intentaremos hacer la mejor defensa posible y en lo que no dependa, pues habrá que sufrirlo".

Precedentes

Este partido supondrá la cuarta ocasión de la temporada en la que estos dos equipos se enfrenten, con dos triunfos taronja y uno de los verdinegros. En la fase regular de la Liga Endesa, el Joventut visitó por primera vez el Roig Arena el 26 de octubre dentro de la jornada 4 en un choque que acabó con victoria valenciana por 102-90. Después se jugó el partido en Badalona, el 8 de febrero dentro de la jornada 19 y triunfo verdinegro por 90-87. El precedente más reciente fue el partido de cuartos de final de la Copa del Rey jugado en el Roig Arena en el que el equipo taronja se impuso por 95-84 con 21 puntos de Brancou Badio y 19 de Jean Montero. Cameron Hunt, con 26 puntos, fue de nuevo el mejor anotador de los verdinegro. El escolta norteamericano del Asisa Joventut ha sido el mejor anotador de su equipo en los tres partidos jugados contra Valencia Basket hasta el momento con un promedio de 23,3 puntos con 4 triples anotados en sus choques contra el cuadro taronja con un 50% de eficacia desde detrás del arco.

Pedro Martínez, en la rueda de prensa previa al primer partido de la semifinal ante el Joventut. / JM López

Undécima semifinal de la Liga Endesa

El primer equipo masculino de Valencia Basket repite en semifinales por segunda temporada consecutiva para afrontar por undécima ocasión esta serie al mejor de cinco partidos. En tres de los diez precedentes consiguió sacar el billete a la final: en la temporada 2002-03 eliminó al Unicaja por 3-2, en el curso 2016-17 dejó fuera al Baskonia por 1-3 y la campaña pasada sacó el billete a la final por la vía rápida al imponerse a La Laguna Tenerife por 3-0. De las cuatro ocasiones en las que tuvo el factor cancha a favor en semifinales, comenzó ganando el primer partido en dos de ellas (2002-03 y 2024-25) y cayó en el primer partido en la campaña 2013-14 y en la semifinal a partido único de la Fase Final extraordinaria jugada en la Fonteta en el curso 2019-20.

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Bajas por lesión

Respecto a los últimos partidos ante el Surne Bilbao, el Valencia Basket recupera a Matt Costello tras su paternidad, pero sigue con las bajas seguras de López-Arostegui y de Josep Puerto por lesión. En el caso del primero, además, no volverá a jugar esta temporada, tal y como destacó pedro Martínez en rueda de prensa. "Josep Puerto sigue de baja por el tema del tobillo y la enfermedad vírica y no tenemos previsión a corto plazo y Xabi López no contamos con él, no va a jugar esta temporada seguro porque no va bien la cosa y la lesión es bastante grave".