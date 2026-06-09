MERCADO DE FICHAJES
Javier Torralba, nuevo entrenador del Valencia Basket
El club taronja apuesta por el máximo responsable técnico del prestigioso programa de alto rendimiento Segle XXI para suplir a Rubén Burgos
Debutará como primer técnico en la élite, pero tiene también experiencia como seleccionador español en distintas categorías inferiores
Ha trabajado con algunas jugadoras del actual Valencia Basket como Elena Buenavida y Helena Pueyo.
El Valencia Basket ya tiene nuevo entrenador para su primer equipo femenino. Y el elegido ha sido Javier Torralba. El entrenador barcelonés tomará así el testigo de Rubén Burgos tras la extensa y exitosa etapa del valenciano al frente del equipo, después de que el club decidiera empezar un nuevo ciclo tras el doblete logrado esta temporada con la Copa de la Reina y la cuarta Liga Endesa consecutiva.
Un fichaje avalado por su larga trayectoria al frente del prestigioso programa de alto rendimiento Segle XXI, centrado en el desarrollo del talento de las jóvenes jugadoras y también con experiencia en distintas selecciones españolas de categorías inferiores, aunque será la primera vez que asuma la dirección técnica de un equipo de élite en la Liga Femenina Endesa. Un hecho que no ha supuesto inconveniente alguno para un Valencia Basket que ve en él la figura perfecta para liderar un nuevo proyecto apoyado en algunas de las mejores jugadoras jóvenes del países.
Trabajo con jugadoras taronja
De hecho, el propio Torralba conoce y trabajado con algunas de las jugadoras que entrenará a partir de la próxima temporada como Elena Buenavida o Helena Pueyo, el primer fichaje del Valencia Basket para la próxima temporada. También tendrá ahora la oportunidad de trabajar con Raquel Carrera o una Alicia Flórez que, pese a su juventud, está brillando también en su primera experiencia en la WNBA, donde ya le han hecho un contrato estándar hasta final de temporada.
Del mismo modo, contará con la experiencia de una Leticia Romero que renovó recientemente su contrato con el Valencia Basket y que será capitana junto a Raquel carrera tras la marcha de Queralt Casas y Cristina Ouviña.
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