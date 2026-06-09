Un nuevo playoff para Valencia Basket

El Valencia basket pone rumbo a las semifinales de los playoff con una ventaja nunca antes vista. El equipo valenciano ha sido el único equipo que partía como cabeza de serie -los cuatro primeros clasificados de la clasificación de liga regular- que ha pasado a las semifinales de la postemporada en la competición liguera. Real Madrid, Kosner Baskonia y UCAM Murcia, primer, tercer y cuarto clasificados, perdieron su serie pese a disponer del factor cancha. Un hito sobresaliente de los de Pedro Martínez, que ganan el importante factor cancha de cara a las semifinales y a una hipotética final.

Los de Pedro Martínez fueron los únicos que consiguieron la clasificación para las semifinales por la vía rápida, ganando los dos primeros partidos frente a Surne Bilbao Basket, lo que eliminaba de forma automática la necesidad de jugar un tercer partido. Pese al sufrimiento del primer partido, que comenzaba el último cuarto con el Valencia Basket trece puntos por debajo, el conjunto 'taronja' demostró la superioridad, tanto física como táctica, en el segundo partido de la serie pasando por encima del equipo bilbaíno.

El equipo se enfrentará el miércoles a las 20 horas a Joventut, que frente a todo pronóstico, ganó los dos partidos a Kosner Baskonia después de remontar el 1-0 que el conjunto vasco puso al ganar el primer partido. La serie pasa a formarse por cinco partidos -el primero en ganar tres pasa- que se disputarán entre el Roig Arena -los dos primeros partidos y un hipotético quinto partido que decida la serie- y el Palau Olímpic de Badalona -tercer partido y un hipotético cuarto-. El Valencia Basket llegará a la ronda de semifinales con varios días más de descanso que su rival, un importante detalle de agradecer ya que varios jugadores llegaban con molestias al primer cruce de cuartos.

El antecedente de la temporada

Pedro Martínez ha enfrentado al equipo de Daniel Miret en tres ocasiones esta temporada que se saldaron con 2 victorias para el conjunto 'taronja' y una victoria para los de Badalona. El Valencia Basket se impuso en los dos partidos jugados en el Roig Arena, el de temporada regular (102-90) y el disputado en Copa del Rey (95-84), mientras que Joventut Badalona se impuso en su propio pabellón (90-87).

Ambos equipos cuentan con experiencia en enfrentamientos a vida o muerte entre ellos. Cinco veces se han enfrentado en partidos de eliminación directa, la última en la Copa del Rey de esta temporada que se saldó con victoria valencianista. El primer enfrentamiento entre ambos fue en la postemporada de 2002-03, que se saldó con un 3-0 a favor del equipo valenciano en aquel entonces dirigido por Paco Olmos. El segundo y tercer enfrentamiento se lo llevaría Joventut, en la ULEB Cup -posterior EuroCup- y en la Copa del Rey, ambos en 2008. Los últimos dos enfrentamientos, el Stage Pro Reus de 2009 y la Copa del Rey de 2026 se saldaron con victoria para el Valencia Basket, que coloca el global en fases de torneo eliminatorias en 3-2 a favor del conjunto 'taronja'.

Pedro Martínez, la clave de los playoff

El equipo liderado por Pedro Martínez no llega del todo descansado a la recta final de la temporada. La gran carga de partidos acumulada debido a los 5 partidos contra Panathinaikos para clasificar a la 'Final Four' de la Euroliga, sumado al partido de semifinales de euroliga contra el Real Madrid y los partidos aplazados de Liga ACB supusieron una gran carga física para los jugadores valencianistas. El técnico, que admitió preferir "llegar muy bien y no tener el factor pista" poco antes de comenzar los playoff, afrontará las semifinales y la -hipotética- final con el factor cancha a su favor.

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Pedro Martínez dando instrucciones a Neal Sako y Braxton Key / EFE

Para fortuna valencianista, el Valencia Basket afrontará también las semifinales con dos días más de descanso respecto a Joventut Badalona, su rival, que tuvo que jugar y ganar el pasado domingo 7 de junio contra Kosner Baskonia para asegurar la clasificación a las semifinales del próximo miércoles 10 de junio. En caso de ganar la serie, el equipo valenciano se enfrentaría en la final al ganador de la serie entre La Laguna Tenerife y FC Barcelona, a quien ya ganó en la última jornada de la temporada regular.