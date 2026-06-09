El Valencia quiere 50.000 abonados en el Nou Mestalla: Así será el traslado desde el viejo estadio

El Valencia CF ha presentado este lunes la campaña de abonos 2026-2027, la última de fútbol en el estadio de Mestalla. Este martes verá la luz un spot, bajo el título "Vive por ellos este año", donde el club tratará de tocar la cifra del aficionado con una promoción que recuerda las épocas doradas de la entidad, desde el doblete, a la Copa de 1979, pasando por la la Liga del 71, la delantera eléctrica o los inicios con Montes y Cubells.

Pero pese a que todavía resta un año para el traslado al Nou Mestalla, previsto para el verano de 2027, la mudanza del coliseo de la Avenida de Suecia hasta Cortes Valencianas sigue siendo un foco de atracción para los aficionados blanquinegros. En todo caso, el club prioriza en importancia la campaña de abonos en la despedida del viejo Mestalla y reitera que ya dará más detalles del traslado al nuevo estadio.

Lo que avanzó el club, por boca de Jorge García, director de Marketing, y de Franco Segarra, responsable del área Afición, es que el Valencia se marca el objetivo de tener 50.000 abonados en el Nou Mestalla y destinar las otras 20.000 localidades a ticketing, servicio de entradas. Consideran que ese el punto de equilibrio (80-20) entre abonos y entradas. Actualmente, el viejo estadio tiene 40.174 abonados y detina a entradas poco más de 7.000.

Por el momento, desde hace meses, se está realizando la comercialización de lás áreas Hospitality del Nou Mestalla. Se trata de localidades consideradas premium. En total, son 6500 plazas (el 9,4% del total de capacidad del futuro estadio) repartidas en diez las modalidades, en una horquilla de precios entre los 30.000 y los 90.000 euros (más IVA). Además, desde hace unas semanas se ha iniciado la venta de los abonos Gold, Silver y Bronze, destinados a abonados vip pero más accesibles. El Mestalla actual solo dispone de 900 plazas premium, de las que 450 están en el Palco Vip, con lo que solo se comercializan el 50 del total.

Con esta hoja de ruta, no será hasta el último trimestre de este año cuando se inicie la primera fase para el abonado general. El primera paso será la agrupación, destinada a aquellos aficionados que quieran garantizarse un asiento junto a familiares, amigos, peñistas u otros valencianistas en el futuro recinto. Para ello, el club habilitará una herramienta digital con la que podrán constituirse grupos de socios.

Uno de los requisitos indispensables será que todos los integrantes de cada agrupación sean socios del Valencia CF, bien por su condición actual de abonados o por tramitar el alta como Socio VCF. Además, cada grupo deberá nombrar a un capitán, figura que se encargará de gestionar la agrupación y de representarla durante las siguientes etapas del proceso.

Por orden de antigüedad

El criterio que marcará el orden de acceso para escoger asiento será la antigüedad del grupo. Según ha establecido el club, esta se calculará a partir del promedio del número de socio de todos sus miembros, aunque en ese cálculo no se tendrá en cuenta a los menores de 16 años a fecha 1 de julio de 2027.

Una vez concluida esa primera fase, arrancará el periodo de selección de asientos, previsto entre finales de 2026 hasta junio de 2027. En ese punto, cada agrupación recibirá una cita presencial en el Camp de Mestalla para que su capitán pueda elegir libremente las butacas del nuevo estadio con la asistencia del personal del club.

Durante esa elección, el Valencia CF prevé apoyarse en tecnología inmersiva que permitirá recrear la vista desde cada localidad, con el objetivo de que los aficionados puedan comprobar la ubicación y reservar sus asientos con una referencia visual más precisa.

La última etapa llegará en junio y julio de 2027, coincidiendo con la campaña de abonos 2027-28. Será entonces cuando los aficionados formalicen el pago y la renovación de los asientos previamente reservados, culminando así el proceso de traslado desde Mestalla al nuevo campo.

La llegada al Nou Mestalla

El Valencia se muestra convencido en que la obra estará terminada para el inicio de la Liga 2027-2027 en el Nou Mestalla. En todo caso, reconoce que si no lo estuviera para el primer partido, en caso de que el calendario así lo determinara, lo estaría para el segundo o tercero, pudiendo solicitar a LaLiga, como ha ocurrido con otros equipos con obras en sus estadios, jugar las dos o tres primeras jornadas del campeonato a domicilio para poder concluir los últimos trabajos. Lo que está claro es que el club no baraja estar a caballo entre los dos Mestalla. De hecho, el Valencia no ha solicitado a la patronal que la última jornada del próximo torneo, que arrancará el fin de semana del 15 de agosto, se juegue en el viejo estadio a modo de despedida. Es más, casi prefiere que el sorteo no lo designe así ya que el contingente de mudanza a Cortes Valencianas es complejo y de ese modo ganaría una semana más.