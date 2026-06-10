Las coincidencias entre 2010 y 2026 que podrían indicar que España ganará el Mundial

Se acerca la fecha de inauguración del Mundial, y con ella, el debut de España. La selección española llega al Mundial como una de las favoritas para alzar, por segunda vez, la Copa del Mundo de la FIFA. El 11 de julio de 2010 fue la noche mágica en la que España tocó el cielo. Un grito unánime de celebración resonó alrededor de todas las televisiones que en ese momento se encontraban viendo la final. Iniesta unió a todo el país en un solo grito celebrando que, por fin, nuestra selección conseguía esa ansiada estrella.

Casi 16 años han pasado desde ese momento. Dos Eurocopas y una Nations League ha conseguido España desde entonces, pero con una generación de jugadores completamente distinta. Tan solo Jesús Navas, el encargado de comenzar la carrera que nos daría el gol de la victoria en Sudáfrica, ha participado en los tres títulos que ha conseguido el combinado nacional desde aquel mundial. Un relevo generacional ha azotado a la selección, que vuelve a enfrentar un mundial con la ilusión de alzarse con el campeonato del mundo, y con muchas coincidencias con el mundial de 2010 que parecen indicar que 'La Roja' conseguirá levantar nuevamente el título.

Jesús Navas se lamenta tras una ocasión en la Final del Mundial de 2010 en Sudáfrica / LAVANDEIRA JR.

Mismo grupo, mismo antecedente, misma fecha

España llegó al Mundial de 2010 clasificando en primer lugar en el periodo de clasificaciones de la UEFA, misma situación que para el mundial que se disputará este año, estando en ambas clasificaciones en el grupo E y enfrentando a Turquía. La parte fácil de la coincidencia. Sin embargo, en el sorteo mundialista España también se ha colocado como 'cabeza de serie' dentro del grupo H, misma situación y mismo grupo que en 2010. Durante la fase de grupos, en 2010, enfrentó a Suiza, Honduras y Chile, cuyo entrenador era Marcelo Bielsa, mismo seleccionador que el de la actual Uruguay, selección que se enfrentará a España en la fase de grupos en el último partido de la fase de grupos, igual que pasó con el combinado chileno. Además, en la convocatoria de Luis De La Fuente figura que 8 jugadores del FC Barcelona estarán bajo sus órdenes, misma cantidad de jugadores 'culés' que Vicente Del Bosque utilizó en su momento.

Al igual que en 2010, la selección llega de ganar la anterior Eurocopa, ganando en ambas a Alemania e Italia. 'La Roja' llegó al campeonato mundial de Sudáfrica clasificado en segundo lugar dentro del raking FIFA, misma posición en la que comenzará el de este año. Además, Francia venía de ser subcampeón del mundo después de perder la final en los penaltis después de que Trezeguet lanzara fuera su penalti, misma situación que en 2022, cuando Francia perdió la final en penaltis después de que Tchouameni lanzara fuera su penalti, el primero que iba fuera en una final desde el de 2006.

Aurelien Tchouameni falla el penalti en la tanda de la final del mundial de 2022 en Catar / Ronald Wittek

El Mundial dará comienzo el próximo jueves 11 de junio de 2026. Casualidad o no, la Copa del Mundo que levantó España por primera vez hace ya 16 años, también arrancó un 11 de junio. Con el mismo partido inaugural, México contra Sudáfrica, esta vez en suelo americano. Por aquel entonces, el segundo partido de la selección, contra Honduras, se jugó el 21 de junio, mismo día que este año la selección disputará, también, su segundo partido.

Fuera de la selección...

Fuera del ámbito de la selección siguen las casualidades. Shakira, cantante del famoso 'Waka Waka' que se convirtió en el himno del Mundial que coronó España, también canta la canción de este año, que fue lanzada el 14 de mayo bajo el nombre 'Dai Dai'. El parecido es más que evidente, una composición de la cantante colombiana, con un ritmo pegadizo y facil de recordar y un título compuesto por dos palabras que se incrustan en la mente de cualquiera.

En ambos mundiales hay una mascota que es un felino (Jaguar en 2026 y Leopardo en 2010), Mourinho fichó por el Real Madrid en ambas temporadas, el Atlético de Madrid perdió la final de la Copa del Rey tanto en 2010 como en 2026, el Real Madrid no logró ningún título en ninguna de las dos temporadas y el FC Barcelona se proclamó campeón de Liga y Supercopa de España en ambas. Por si fuera poco, la máxima autoridad de la iglesia católica, el papa, visitó España tanto en 2010 como en 2026.

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Una serie de coincidencias que no significa nada, pero llama la atención el gran parecido entre ambos mundiales. A falta de que comience el Mundial y España dispute su primer partido, que si pierde recordará aún más a la Copa del Mundo de 2010, la selección liderada por Luis De La Fuente parte como una de las favoritas para alzarse con el título y poder lucir una segunda estrella junto al escudo.