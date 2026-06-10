La dirección deportiva liderada por Héctor Rodas y Jose Gila renueva hasta 2028 con el Levante UD
El tándem granota y su equipo de trabajo amplían una temporada más su contrato bajo la confianza de José Danvila y del Consejo de Administración
La dirección deportiva liderada por Héctor Rodas y Jose Gila seguirá construyendo el Levante de sus sueños dos temporadas. El club ha anunciado este miércoles, a través de sus canales oficiales, la renovación hasta 2028 del tándem levantinista y de su equipo de trabajo tras una primera temporada en la que han cumplido con creces los objetivos marcados y se han ganado la confianza del Consejo de Administración y de José Danvila.
Tras la salida de Felipe Miñambres en febrero de 2025, el máximo accionista apostó por gente de la casa para dirigir el área deportiva después de materializarse el ascenso a Primera División. Sin embargo, la decisión ha adquirido trascendencia gracias a la implicación, dedicación y compromiso de la dirección deportiva, cuyo trabajo sentó las bases para lograr la histórica permanencia certificada en La Cartuja.
De esta manera, la dirección deportiva, bajo la confianza del máximo accionista, continuará diseñando al Levante del futuro y asumiendo todos los retos que tenga por delante tras un año en el que las incorporaciones, llevadas a cabo bajo escrictas y limitadas maniobras debido a la delicada situación económica, dieron un salto competitivo para lograr la salvación. Pese a ello, la decisión que marca la renovación del tándem formado por Rodas y Gila reside en la contratación, tomada desde la personalidad y la valentía, de Luís Castro: técnico que finaliza contrato también en 2028 después de renovar automáticamente tras la permanencia y cuya filosofía asienta las bases del proyecto que pretende la dirección deportiva.
"Salvar la categoría era muy importante, pero darle continuidad al proyecto que teníamos en mente, y hacer que el Levante sea un club que saque jugadores de la cantera, que debuten en primer equipo, que se consoliden en la élite y que puedan dar el salto a un club más grande, cumple con todas las características para que nuestro objetivo se pueda dar", aseguró Gila en una reciente entrevista con Superdeporte, mientras Rodas comentó que la "idea de proyecto es tener la mayor estabilidad posible, tener una metodología que vaya creciendo cada año y nos dé rendimiento. Espero que consigamos ser un equipo más estable en Primera División".
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