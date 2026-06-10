Miguel Zorío: "Terminar el Nou Mestalla costará 90 millones más de lo presupuestado"

Miguel Zorío, portavoz de Marea Valencianista, ha denunciado que “Javier Solís está ocultando información vital del Valencia CF SAD a sus accionistas, como Director General Corporativo y máximo responsable de las obras del Nuevo Mestalla, por orden de la familia Lim. El presidente de facto del club, en su día a día, no es otro que Javier Solís, que no sólo se esconde de dar respuesta pública a la malísima temporada deportiva, sino que tampoco explica en rueda de prensa la evolución y coste real de las obras del nuevo estadio”.

Según ha podido saber Miguel Zorío, ex vicepresidente del club, “la constructora ya ha informado tanto a Goldman Sachs, como a Javier Solís y a Inma Ibáñez, directora financiera del Valencia CF, que la guerra de Irak ha tenido un gran impacto en el coste de los materiales planteados en el proyecto, y que con 280 millones de euros es imposible terminar el campo para comenzar la campaña 27/28. El nuevo plan prevé un coste adicional de al menos 90 millones de euros, con los que no cuenta el club a día de hoy, y que supondrán otra losa más sobre la gran deuda que ahoga al Lim CF”.

La comparación con el Roig Arena

“Cabe recordar que todos los grandes estadios que se han construido en los últimos tiempos, han sufrido sobrecostes de al menos un 30%. El Nou Camp necesita 400 euros más de financiación, el Roig Arena costó 120 millones de euros más de los presupuestados, por no hablar del Bernabeu, cuyo coste se ha triplicado. En el caso del Valencia CF, al ser una SAD, está obligado a pasar por junta de accionistas extraordinaria la negociación de un nuevo préstamo (o ampliación del que hay con Goldman Sachs), al tratarse el estadio de una propiedad estratégica de la sociedad. También hay que recordar que la empresa de Lim tiene cerrado el circuito bancario y que debe acudir a este tipo de fondos para financiarse, con el sobrecoste que ello supone”, ha denunciado Miguel Zorío.

Noticias relacionadas

Juanma Romero

En la actualidad, la deuda neta del Valencia es de 382 millones. La deuda total supera los 630 millones por la financiación conseguida con Goldman Sachs. Con los sobrecostes comentados, y el resto de deuda no dispuesta, el Valencia CF se convertirá en el club español con peores ratios financieros, y con una deuda total que alcanzará los 800 millones de euros.