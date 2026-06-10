La visita papal que puede guiar al Valencia CF hacia la Champions

Si el papa visita España, el Valencia acaba en la Champions. La relación plantea una coincidencia llamativa, pero es tal cual. Y es que cada vez que el pontífice viajó a territorio nacional en el siglo XXI, el conjunto de Mestalla acabó la temporada en puestos de Liga de Campeones.

2003/04: el dato más fuerte del patrón

En mayo de 2003, Juan Pablo II realizó un viaje apostólico a España. La visita se limitó a únicamente los días 3 y 4 de mayo a la ciudad de Madrid, en la que fue la quinta y última visita del pontífice polaco.En dicha temporada no solo el valencia CF de Rafa Benítez se clasificó la Champions sino que, además, lo hizo como campeón.

2006/07: el patrón sobrevive por el límite

El curso 2006/07 es el más ajustado del bloque. Benedicto XVI visitaba Valencia para presidir el Encuentro Mundial de las Familias. Su llegada se produjo solo días después del trágico accidente de Metro. El pontífice oró frente a la estación de Jesús. En LaLiga que comenzaría semanas después, el Valencia CF de Quique Sánchez Flores, en su segunda temporada, lograba una meritoria cuarta plaza que le daba acceso a la máxima competición continental.

2010/11: tercero en una Liga polarizada

En noviembre de 2010, Benedicto XVI viaja a España y visita las diócesis de Santiago de Compostela y Barcelona. El papa visitó Santiago con motivo del Año Santo Compostelano y, en Barcelona, consagró el templo de la Sagrada Familia. Y en esa Liga, la tercera de Unai Emery en el banquillo de Mestalla, el conjunto blanquinegro amarró su segundo tercer puesto consecutivo, por detras de Real Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola.

Emery y Alba en el Valencia / e

2011/12: repetición del tercer puesto

La última visita de un papa a España, hasta la actual de León XIV, fue en agosto de 2011. Benedicto XVI repetía viaje para presidir en Madrid la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Y el Valencia CF no falló a esta curiosa relación y Unai Emery certificaba su última campaña en Mestalla con otro tercer puesto y la clasificación para laLiga de Campeones. Aque torneo será recordado por los cien puntos que le dieron el título al Real Madrid y los 91 de Barcelona subcampeón.

¿Y 2026/27?

Por tanto, la visita estos días de León XIV a España abre la vía para que el Valencia de Carlos Corberán afronte LaLiga que comenzará el próximo 15 de agosto con la fe de que la visita papal trae una plaza champions debajo del brazo.