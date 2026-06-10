Casi dos tercios de los fichajes del Valencia CF desde 2020 solo jugaron un año en Mestalla

Hay infinidad de circunstancias que explican la caída en desgracia del Valencia CF desde que decidió destruir el ganador proyecto de Marcelino García Toral y Mateu Alemany. Desde entonces, el club ha llevado a cabo una gestión verdaderamente autolesiva con un trabajo nefasto del mercado. Incapacidad para fichar jugadores que le generen plusvalías, contratación de futbolistas cuyo nivel está a años luz de lo que necesita conjunto de Mestalla y poca capacidad para quedarse con los cedidos que le han dado buen resultado.

Hay datos sangrantes, por ejemplo que de los 34 fichajes que ha hizo entre la temporada 20/21 y la 24/25 solamente 13 han jugado más de un año en Mestalla, mientras que hasta 21 solo duraron una temporada. De los nueve de la pasada campaña está por ver cuántos siguen, pero todo apunta a que más de la mitad no se quedarán.

13 sobrevivieron a su primer año

Entre los fichajes de este periodo que sí han jugado más de una temporada en el Valencia están Umar Sadiq, Luis Rioja, Stole Dimitrievski, Sergi Canós, Pepelu, André Almeida, Hugo Duro, Cenk Özkacar, Marcos André, Giorgi Mamardashvili, Dimitri Foulquier, Eray Cömert e Ilaix Moriba. De estos futbolistas algunos se lo ganaron en el campo, aunque otros se quedaron a pesar de no dar el nivel.

Oliva (I) , Ferro (C) y Cutrone (D) - VCF / VCF

21 que dijeron "Hola y adiós"

La mayoría de fichajes, no obstante, o han sido un desastre o el Valencia CF solo ha podido disfrutarlos un año en su equipo porque o bien no ha llegado a lo que pedían sus de origen clubes o bien no han apostado por ellos. Los jugadores son: Dani Gómez, Germán Valera, Max Aarons, Iván Jaime, Rafa Mir, Maximiliano Caufriez, Enzo Barrenechea, Selim Amallah, Peter Federico, Roman Yaremchuk, Samu Castillejo, Edinson Cavani, Justin Kluivert, Samu Lino, Nico González, Bryan Gil, Omar Alderete, Hélder Costa, Cristian Oliva, Patrick Cutrone y Francisco Ferro.

Hasta nueve podrían seguir el mismo camino

El recién iniciado mercado de fichajes, de hecho, puede alargar esta lista porque el pasado verano el Valencia cometió errores por doquier. Solamente Filip Ugrinic y José Copete entran claramente en los planes del club. A partir de ahí, el Valencia CF quiere que salgan Baptiste Santamaria, Dani Raba y Arnaut Danjuma, además de no perseguir la continuidad de Julen Agirrezabala, Renzo Saravia ni Lucas Beltrán. En duda están Guido Rodríguez, Largie Ramazani y Unai Núñez, que el club querría volver a fichar si entran en los parámetros que ellos quieren.

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La estabilidad es imposible

En caso de que solo sigan Ugrinic y Copete, nueve de los doce fichajes del Valencia el pasado verano no pasarían de una temporada en Mestalla, lo que explica de forma muy contundente un grave problema del Valencia CF, incapaz de acertar en el mercado y de brindar una estabilidad a la plantilla que permita el crecimiento del equipo.