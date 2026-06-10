El Valencia Basket Femenino se desvincula del Paterna NB

La alianza entre el Valencia Basket Femenino y 'La Cordà' de Paterna NB ya es historia. El club 'taronja' ha concluido la relación que ha unido a ambos equipos durante los últimos seis años con la intención de coger las riendas del segundo equipo femenino, un nuevo proyecto que se unirá a las filas del resto de equipos formativos del Valencia Basket. Jugadoras de la talla de Awa Fam, Elena Buenavida o Alicia Flórez pasaron por el club paternero.

El equipo recuperará el nombre del club y mantendrá la plaza que disputa en la división de plata, la LF Challenge, del baloncesto femenino. Una oportunidad de oro para continuar desarrollando el talento joven con una gestión interna facilitando el acceso a las jugadoras que suban desde las categorías inferiores. L'Alquería acogerá un nuevo equipo que jugará en sus pìstas, además de un alto nivel de exigencia en una competición que funciona como prueba de acceso antes de enfrentarse al máximo nivel del baloncesto femenino nacional.

Awa Fam en un partido con La Cordà de Paterna de la LF Challenge / Valencia Basket

La formación de la gestión

Manolo Real, exdirector deportivo del club, se pondrá a la cabeza del área deportiva que confeccionará la plantilla enfocada en el próximo curso, así como de todas las gestiones necesarias para que el equipo pueda disputar una buena temporada durante su primer desafío en la Liga Femenina Challenge. Desde ya, el nuevo proyecto 'taronja' se pondrá en funcionamiento para que el equipo funcione con plena normalidad durante la temporada 26-27.

La decisión ha sido predecida por la intención del club de añadir un escalón más al desarrollo de las "jugadoras junior" que suben desde las categorías inferiores y pretenden alcanzar el nivel suficiente para llegar a disputar la Liga Femenina Endesa. Un nuevo reto que servirá para mejorar el nivel de las jugadoras, ofrecerles un nuevo desafío que superar y poner a prueba sus habilidades antes de alcanzar el máximo nivel.

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El club ha informado de la decisión a través de un comunicado oficial en el que ha querido agradecer la predisposición de 'La Cordà' de Paterna NB "estos últimos años en los que las dos entidades han colaborado para construir el equipo vinculado taronja". Una fuerte apuesta por el Baloncesto Femenino que vuelve a estar en manos del Valencia Basket para seguir reforzando el futuro del primer equipo de la mano de Javier Torralba.