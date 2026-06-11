El exlevantinista Julián Calero entrenará al Oviedo

Apenas unos meses después de su salida del Levante, Julián Calero ya tiene nuevo destino. El técnico madrileño ha firmado por el Real Oviedo y afrontará uno de los retos con más presión y atractivo del fútbol español: devolver al conjunto asturiano a Primera División.

El regreso de Calero al primer plano llega después de una etapa marcada por dos caras completamente opuestas. Primero tocó el cielo en Valencia llevando al Levante de vuelta a la élite y conquistando el ascenso. Después llegó el golpe: un mal arranque en Primera, una dinámica negativa de resultados y una destitución que puso fin a su proyecto antes de tiempo.

Ahora, el entrenador tendrá una nueva oportunidad en un escenario que conoce mejor de lo que muchos recuerdan. Porque el Oviedo no será territorio desconocido para Calero. Antes de consolidarse como primer entrenador, ya formó parte del cuerpo técnico azul durante la etapa de Fernando Hierro en la temporada 2016/17. Casi una década después, vuelve con otro estatus, más experiencia y una misión muy concreta: construir un equipo capaz de competir por el ascenso desde el primer día.

Proyecto para regresar

La elección del Oviedo no parece casual. En el club buscaban un perfil reconocible, con capacidad para levantar grupos, experiencia en contextos exigentes y una idea de juego definida. El nombre de Calero encajó rápido dentro del proyecto diseñado para regresar cuanto antes a la máxima categoría.

Su trayectoria reciente juega a favor de esa apuesta. Más allá del desenlace en el Levante, el técnico ha construido una reputación sólida en el fútbol español gracias a proyectos de crecimiento sostenido, especialmente en categorías de ascenso, donde su perfil competitivo suele encajar especialmente bien. En Oviedo saben que el contexto será exigente. El objetivo no será únicamente competir: el mensaje es claro y apunta directamente al regreso a Primera División.

Julián Calero / EFE

Comunicado íntegro

El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo para la contratación de Julián Calero como nuevo entrenador del primer equipo, firmando con el equipo ovetense hasta junio de 2027.

Julián Calero Fernández, de 55 años, nació el 26 de octubre de 1970 en Parla (Madrid). El nuevo técnico oviedista desarrolló su carrera como futbolista en distintos equipos del fútbol madrileño, entre ellos la AD Parla o el CF Fuenlabrada, llegando a competir en Tercera División y Segunda División B antes de retirarse en el año 2000, etapa que compaginó con su trabajo en la Policía Municipal de Madrid.

Su etapa en los banquillos comenzó en la cantera del Atlético de Madrid, antes de pasar como segundo entrenador al Rayo Vallecano. Posteriormente dirigió al Juvenil del Real Madrid y fue segundo entrenador del Real Madrid Castilla, iniciando así una amplia trayectoria en el fútbol profesional.

Su vínculo con el Real Oviedo se remonta a la temporada 2016-17, cuando formó parte del cuerpo técnico como segundo entrenador a las órdenes de Fernando Hierro, por lo que ya conoce la entidad, su dinámica de trabajo y el entorno competitivo del club.

Ha dirigido equipos como CF Rayo Majadahonda, Burgos CF, FC Cartagena o Levante UD, en este último logrando el ascenso a Primera División en la temporada 2024-25. Además, ha sido segundo entrenador en clubes y selecciones de primer nivel como el FC Porto y la Selección Española, acumulando experiencia internacional en proyectos de máximo nivel.

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El nuevo técnico oviedista se pondrá al frente del primer equipo carbayón con el comienzo de la pretemporada, el próximo 6 de julio en El Requexón. Además vendrá acompañado de su cuerpo técnico, compuesto por Pedro Hernández como segundo entrenador y Roberto Ovejero como preparador físico.