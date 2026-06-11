Khaalia Hillsman se despide del Valencia Basket

Khaalia Hillsman abandona el Valencia Basket. La jugadora búlgara, que llegó al club 'taronja' en febrero para sumar centímetros al juego interior del equipo, fue nombrada la jugadora más valiosa de la Copa de la Reina, torneo que acabó levantando el equipo dirigido en aquel momento por Rubén Burgos. Ahora termina su etapa como jugadora valencianista tras finalizar su contrato.

La pívot ha sido participe y parte activa en los dos títulos de la temporada: Copa de la Reina y Liga Femenina Endesa, disputando entre ambas competiciones un total de 17 partidos, que se reparten entre 14 partidos de Liga Femenina Endesa y los tres partidos que componen la Copa de la Reina, siendo nombrada MVP del Torneo. La jugadora formada en la Universidad de Carolina del Norte ha promediado un total de 9.4 puntos y 4.7 rebotes en 14.4 minutos durante la temporada, con una máxima de 22 puntos anotados en el partido de LF Endesa contra Gran Canaria. Además, fue una pieza clave en el primer partido de las finales contra Casademont Zaragoza, en el que anotó 20 puntos.

El club ha querido "agradecer a Khaalia Hillsman su trabajo y compromiso durante el periodo en el que ha llevado la camiseta 'taronja'" además de desearle "la mayor de las suertes en sus próximos retos profesionales", queriendo recordarle que siempre formará parte de la familia taronja.

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Khaalia Hillsman durante un partido de la copa de la reina / EFE

El futuro del Valencia Basket

Las salidas son cada vez más dentro del conjunto femenino. Khaalia Hillsman se suma a Leo Fiebich, Awa Fam, Queralt Casas, Hind Ben Abdelkader, Cristina Ouviña, Yvonne Anderson y el entrenador, Rubén Burgos, como las bajas que el Valencia Basket femenino ha sufrido desde que levantó el título de liga el pasado 17 de mayo. Siete bajas dentro del parqué que dejan al Valencia Basket bajo mínimos para retomar la vuelta a las pistas. Aún queda todo el verano por delante, pero el Valencia Basket Femenino tan solo dispone de seis jugadoras en plantilla. Elena Buenavida, Raquel Carrera, María Araujo, Leti Romero, Alicia Florez y Helena Pueyo son las seis jugadoras con contrato vigente de cara a la próxima temporada.