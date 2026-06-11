El languidecer del 'poder' del accionista del Valencia CF: del descuento del 20% de Paco Roig al recorte al 5% de Meriton

La decisión del Valencia CF de reducir el descuento para los accionistas en el abono de temporada, del 10 al 5%, ha causado un revuelo de quejas entre los propietarios de una parte (ínfima) del club. Colectivos como Libertad VCF o la Asociación del Pequeño Accionista han mostrado públicamente sus quejas por la detracción del descuento, que unido a que ya no se pueden sumar la rebaja por accionista y por asistencia, criticando que en la próxima renovación del pase los accionistas deberán pagar "un 5 % y un 10 %" que el verano pasado. Es decir, una subida "por encima del IPC" pese a que el club ha defendido que se han congelado los precios de la campaña 25-26.

El Valencia CF se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva en 1992 por imperativo legal pese a que la entidad, en aquel momento, estaba relativamente saneada en lo económico y se había asentado en Primera División, tras una etapa de decadencia global que se prolongó durante la década de los ochenta del pasado siglo, con un descenso a Segunda División incluido.

En aquel momento, el club quedó, principalmente, en manos de grandes familias, que aglutinaban la masa accionarial del club. No fue hasta el verano de 1996 cuando bajo la presidencia de Paco Roig se realizó una ampliación de capital de 1500 millones de las antiguas pesetas para ganar algo de liquidez para la entidad. Si bien es cierto que con aquella operación, Roig y parte de su consejo de administración, través de una red de testaferros, concurrieron para acumular poder y vulnerar el espíritu con el que planteó dicha ampliación, fueron muchos los valencianistas los que adquirieron al menos un título para poseer una parte, aunque mínima, del club de su vida.

Campaña de abonos de julio de 1997 / L-EMV

Esa muestra de fidelidad, y también de recompensa del consejo ante las críticas, provocó que el Valencia instaurará por primera vez en la campaña de abonos de la temporada 97-98, un descuento para los abonados que también fueran accionistas. Aquella promoción contaba con una rebaja del 20% para los socios y accionistas. Un buen pellizco en el pase de una temporada que iniciaría Jorge Valdano en el banquillo, con Romario de gran estrella, y al que relevó Claudio Ranieri solo tres partidos después por la alineación de cuatro extranjeros en el Sardinero.

Los once títulos desde 2010

Los descuentos por ser accionistas, aunque fuera con un solo título, se mantuvieron, con fluctuación en el porcentaje de rebaja, hasta el verano de 2010, cuando aumentó hasta 11 el mínimo de acciones para poder obtener una rebaja en el precio del pase, fijado en el 10%. Muchos valencianistas ( y también abonados) concurrieron en el verano de 2009 a la compra de acciones para liberar al club de las garras de Dalport. Dicha ampliación de capital social se fijó en 92 millones de euros de los que, en primera ronda, se suscribieron títulos por alrededor de dieciocho millones y el resto, casi 75 millones, fue adquirido por la Fundación. En diciembre de 2010, la Fundación Valencia CF lanzó una venta de títulos pública. En concreto, ponía en el mercado 44.000 acciones, unos 2,5 millones de euros, en paquetes de hasta un máximo de 500 títulos al precio unitario de 55 euros. Y de nuevo hubo respuesta, sobre todo buscando una inversión a largo plazo en forma de detracción en el pase anual. Desde aquella fecha, los accionistas siempre han gozado de un descuento en el pase.

Fue a partir de la temporada 2016/2017, cuando el Valencia introdujo otro concepto de descuento: la asistencia a Mestalla. En aquella campaña anunció que aplicaría un 5% de rebaja a los abonados (en el verano posterior) que asistieran a 17 partidos. De hecho, en la campaña 2017/2018, la primera de Marcelino y Mateu Alemany, el descuento ascendió al 10%. En el verano de 2018, en vistas a la celebración del Centenario del Valencia, el club lanzó el Abono Total, donde incluía todos los partidos (Liga, Copa y Champions) a un precio global y anunciaba que aplicaría en la siguiente temporada una rebaja del 15% si se había asistido a todo los partidos y del 10% si se había visitado Mestalla en el 80% de los encuentros.

Colas en las taquillas de Mestalla para renovar los pases de temporada / FERNANDO BUSTAMANTE

Desde el verano de 2016 hasta el de 2025 (con excepción del año de pandemia), el Valencia permitió acumular el descuento de asistencia con ser accionista, con lo que una seguidor podía obtener una rebaja inicial del 10% sobre el precio base del abono y posteriormente aplicar entre un 10% o un 15% sobre el precio resultando, siempre que cumpliera con el número de partidos asistidos.

Pero en este 2026, el accionista ha perdido la ventaja de la que gozaba desde que el club se convirtiera en sociedad anónima. Ahora el Valencia ha corregido lo que consideraba una anomalía (acumular descuentos), pero, además, ha rebajado la detracción que el poseedor de al menos 11 acciones obtenía hasta el momento, al recortarlo del 10% a solo un 5%. La pérdida de protagonismo del accionista raso desde la adquisición del paquete mayoritario por parte de Meriton Holdigns, es ahora también económica al ver reducida su compensación en la renovación del abono.

Críticas por el desprecio al accionista

Desde Libertad VCF, además de apuntar a que una buena parte de los abonados del Valencia y que también son accionistas pagarán más por el pase que en 2025 (señalan a una cifra superior al IPC), consideran que la política de precios implementada por la actual dirección "no es fruto de la improvisación: responde a una estrategia deliberada de erosión del vínculo accionarial. Las decisiones adoptadas penalizan de forma consistente al socio accionista frente al abonado ocasional, desincentivan la fidelidad y el sentido de pertenencia acumulados a lo largo de décadas, y favorecen una base social volátil, desapegada e institucionalmente inerte".

Para el colectivo valencianista, dicha estrategia "no es ajena al modelo de negocio que subyace a la gestión de Meriton Holdings. Un fondo con intereses eminentemente inmobiliarios y de expolio de activos tiene menos dificultades para ejecutar su estrategia si el club carece de una masa social cohesionada, informada y con capacidad de reacción colectiva. La atomización y división del valencianismo no es un efecto colateral: es un objetivo premeditado de los expoliadores".

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Por su parte, desde la Asociación del Pequeño Accionista se han mostrado "totalmente en contra de la decisión de reducir el descuento a los accionistas", ya que "no entendemos, bajo ningún motivo, que se reduzca este descuento, ya que ser accionista y abonado significa formar parte del club como propietario en su parte proporcional". Por tanto, desde la asociación consideran que esta decisión "es un error, especialmente porque el beneficio económico para el club es poco relevante y porque se produce en la última temporada en Mestalla". En este sentido, resaltan su "preocupación es que esta temporada no se aplica la subida del IPC, pero en la próxima temporada y en las venideras sí podrá aplicarse, como mínimo, esa subida. Sin embargo, el accionista abonado seguirá teniendo solo un 5% de descuento, lo que lo convierte en uno de los colectivos más perjudicados".