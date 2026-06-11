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Oficial: El Levante UD hace oficial la incorporación de Bardeli

El centrocampista llega al Ciutat de València para ponerse a las órdenes de un viejo conocido, Luís Castro

Bardeli con los colores del Levante UD

Bardeli con los colores del Levante UD / Levante UD

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Hugo Ferrer

València

El Levante UD sigue manos a la obra con la temporada 2026/27. Después de una salvación histórica y de un tramo final para el recuerdo, el cuadro granota ya está pensando en el futuro. Este miércoles anunciaba la renovación de dos figuras importantísimas en esa gesta, Héctor Rodas y José Gila, quienes confiaron en Luís Castro como nombre clave en busca de la salvación y el acierto fue rotundo. Además del técnico, otros nombres como Olasagasti, Matías Moreno, Ryan... y otros tantos fueron piezas decisivas en un año en el que la permanencia pareció lejos, pero se logró a base de remar y remar como bloque. En esa conquista, la unión del vestuario fue clave y ese debe ser el camino para hacer una buena 2026/27. Por eso, el primer paso es cerrar filas con gente de la confianza del técnico, algo que se ha logrado con la primera incorporación del curso: Enzo Bardeli. Así lo ha anunciado el club.

"El Levante UD y Enzo Bardeli han alcanzado un acuerdo para la incorporación del futbolista francés que quedará vinculado a la entidad levantinista hasta el mes de junio de 2029.

El centrocampista (11 de abril de 2001, Coudekerque-Branche) se formó en las categorías inferiores del LOSC Lille hasta que en 2021 se incorporó al USL Dunkerque. Durante su etapa en el club francés coincidió con el entrenador Luís Castro, quien le dirigió en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025. En la última de ellas, el equipo logró clasificarse para la promoción de ascenso a la máxima categoría.

El nuevo jugador granota llega al Levante UD después de completar una destacada campaña con 36 encuentros disputados, diez goles anotados y siete asistencias.

¡Bienvenido, Enzo!".

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Ahora, el centrocampista de 25 años años tratrará de aportar calidad y criterio a un centro del campo que volverá a ser uno de los pilares clave del técnico luso, quien ha demostrado con creces su buen ojo en la toma de decisiones.

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