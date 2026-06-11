De Wilmar Cabrera a Eray Cömert, vuelta al mínimo histórico en 40 años

A falta de tres jornadas para la conclusión de la temporada 85/86, según relató la prensa de la época, mientras el Valencia CF agonizaba en la zona de descenso, careció de la habilidad suficiente en los despachos para haber retenido a su máximo artilleropor aquel entonces, Wilmar Cabrera. Uruguay lo llamó a filas para preparar con antelación la Copa del mundo México 1986 y voló con el equipo jugándose una vida en Primera que finalmente perdió. A la postre, no obstante, el excelente ejecutor de goles charrúa fue el único representante del club en aquel Mundial, del que ya no volvería. Primero hizo escala en Niza y, en 1987, regresó a la Liga para vestirse la camiseta del Sporting de Gijón.

Después de 40 años, a las puertas de Estados Unidos, México y Canadá 2026, hoy florecen los parecidos entre aquel Valencia de finales de los 80' y el actual bajo la dirección del singapurense Peter Lim. Entre uno y otro gran torneo, cuatro décadas han dado para la disputa de nueve ediciones más en las que la entidad de Mestalla contó, siempre, con más de un representante.

A partir de este jueves -Suiza debutará el sábado a las nueve de la noche ante Catar en California-, el Valencia CF afrontará con una representación mínima este Mundial de las Américas, el mayor escaparate en el planeta fútbol. Eray Cömert, convocado por la selección helvética, será el único jugador con contrato en vigor con el conjunto blanquinegro presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Un vínculo, además, que expirará en cuestión de días, el 30 de junio, si no antes los dirigentes valencianistas no obran una renovación exprés.

Similitudes con la experiencia de hace 40 años en México

En este sentido, las similitudes con la experiencia mundialista del 86 podrían repetirse. Cömert todavía no ha comprometido su futuro con nadie, pero las posibilidades de que el Valencia acabe por no ampliar la relación crecen mientras no sea capaz de encontrar una salida este verano a Mouctar Diakhaby, segundo salario más elevado de la plantilla tras el del capitán José Gayà. A priori, más sencilla se presenta la marcha del turco Cenk Özkacar, de vuelta tras su cesión al Colonia alemán.

Será el paso de las semanas el que dicte si el porvenir de Cömert podría continuar siendo de color valencianista. El pasado, en cambio, aclaró en el verano del 86 que Wilmar Cabrera ya no regresaría a defender al Valencia en partido oficial tras aquella copa mundial jugada en México. Después de participar frente a Escocia y Argentina -eterno rival que eliminó a los uruguayos en octavos-, aprovecharía el descenso de categoría para salir a precio de saldo hacia el Niza francés y vivir más tranquilo que en València.

Cabrera, fichaje rutilante del Valencia CF a mediados de los años 80, en los que intentó llenar sin éxito el vacío de Kempes / Revista Don Balón

La aventura de Wilmar Cabrera por Mestalla, reconocible por su característica cabellera rizada con la que acierto y violencia a gol, estuvo casi siempre marcado por la selección charrúa. En su primera temporada ya debió marcharse en Navidad, ausentándose durante dos meses y dejando al equipo en la sufrida lucha por la permanencia. Pero la historia todavía empeoró en la segunda temporada. En un curso de impagos a los jugadores, la Federación Uruguaya lo convocó a inicios de abril para la preparación del Mundial y el delantero hizo la maleta, con 11 dianas en su cuenta, a falta de las tres jornadas finales. Como le pasó a Cabrera, la experiencia de Cömert acabada la Copa del mundo podría no tener continuidad en la campaña 26/27.

1994 y 2018, Mundiales con dos valencianistas

Durante estos cuarenta años, incluso, en etapas complejas para el Valencia, como el comienzo de los años 90, la presencia internacional había sido superior en el gran torneo del fútbol a la que tendrá en las próximas semanas en Norteamérica. En Italia 1990 acudieron tres futbolistas valencianistas, los tres con España, aunque únicamente se estrenó Fernando Gómez. Mientras, en Estados Unidos 1994 fueron dos, Camarasa y Belodedici -al volver jugó cedido en Valladolid-, porque un tumor testicular apartó a la estrella del equipo, al búlgaro Luboslav Penev. El clásico '9' vivió el sueño mundialista en Francia 1998, en su tránsito del Atlético de Madrid a la SD Compostela.

Precisamente, en esos años finales de los 90, la cifra de valencianistas empezó a crecer. Eso sí, de los siete en 1998, Miroslav Djukic se quedó sin jugar en el banquillo de Yugoslavia, eliminada en octavos de final. Igualmente, Santi Cañizares, que llegó a tierras francesas recién fichado después de haber acabado contrato en el Real Madrid y como suplente de Andoni Zubizarreta, que se retiró en el Valencia finalizado aquella Copa del mundo.

La época dorada elevó la representación valencianista

El punto álgido se alcanzó durante la edad dorada del club en la primera década de 2000: el salto de calidad más significativo llegó en Corea y Japón 2002, cuando hasta siete jugadores del Valencia participaron en el Mundial asiático. Aquella plantilla contaba con internacionales de la talla de Rubén Baraja, David Albelda, Curro Torres, Roberto Ayala -suplente todavía en los decepcionantes tres partidos de Argentina en el grupo-, Pablo Aimar, Cristian 'Kily' González y Gonzalo de los Santos.

La tendencia se consolidó en Alemania 2006 con el máximo de ocho representantes, y volvió a alcanzar los siete en Sudáfrica 2010, cuando el Valencia todavía aportaba futbolistas a varias de las selecciones más potentes del mundo. Aquella edición reunió a nombres como David Villa, David Silva, Juan Mata o Carlos Marchena con 'La Roja' campeona.

Incluso en Brasil 2014, en pleno inicio de la etapa Lim, el Valencia contó con seis mundialistas, aunque ninguno de ellos defendiendo a España. Futbolistas como João Pereira, Ricardo Costa, Sofiane Feghouli o Andrés Guardado, cedido en el Bayer Leverkusen, mantuvieron una presencia internacional notable. Y un séptimo, Hélder Postiga, cedido a la Lazio... e incluso un 'octavo', Fernando Gago, del que solo poseía el 50 % de los derechos económicos, compartidos con Vélez Sarsfield, por quien también recibió las cantidades correspondientes de parte de la FIFA por su participación.

Un reflejo de la pérdida de peso internacional

Los últimos Mundiales previos al próximo en tierras americanas, de hecho, ya habían alertado de esta tendencia descendente, sobre todo, si de participantes con la selección española se trata. En Rusia 2018 fueron tan solo dos los representantes valencianistas, como en 1994, aunque el club también cobró de la FIFA por la fase de clasificación en 2016 y 2017 de Matt Ryan (Australia) y Enzo Pérez (Argentina). La cifra subió a cuatro en la última cita, Catar 2022, con Hugo Guillamón, Yunus Musah, Eray Cömert y Edinson Cavani. Además, Uros Racic, cedido en el Braga, no salió del banquillo de la Serbia entrenada por Dragan Stojkovic, en tierras árabes.

Sin embargo, el dato de 2026 supone un paso más en la caída del club desde los tiempos de la pandemia, curiosamente, las mismas fechas en las que el equipo participó por última vez en competiciones de la UEFA.

Contraste y diferencias en LaLiga

Este Mundial 2026 también refleja la enorme brecha entre los clubes de LaLiga en cuanto a representación internacional. El FC Barcelona lidera con 15 internacionales, seguido por el Atlético de Madrid (12) y el Real Madrid (10). En el otro extremo, el Valencia se sitúa junto a Elche CF y Levante UD, todos ellos con un único representante. Incluso, en Segunda División hay clubes con mayor presencia o similar impacto.

Todos los representantes del Valencia CF en la Copa del Mundo

A continuación, la representación del Valencia en los Mundiales de fútbol. Algunos lo fueron solo por cuestión de días, antes del final de sus contratos, como el chileno Eduardo Vargas en 2014, o David Villa en 2010, cuando jugó la primera parte del campeonato en Sudáfrica como valencianista y la segunda, ya vendido al Barcelona de modo oficial por 40 millones de euros.

Brasil 1950 (4 jugadores)

Ignacio Eizaguirre ( España )

) Antonio Puchades ( España )

) Silvestre Igoa ( España )

) Vicente Asensi (España)

Argentina 1978 (1 jugador)

Mario Kempes (Argentina)

España 1982 (1 jugador)

Enrique Saura ( España )

) Miguel Tendillo ( España )

) Kurl Welzl (España)

México 1986 (1 jugador)

Wilmar Cabrera (Uruguay)

Italia 1990 (3 jugadores)

Fernando Gómez ( España )

) Quique Sánchez Flores ( España )

) José Manuel Ochotorena (España)

Estados Unidos 1994 (2 jugadores)

Paco Camarasa ( España )

) Miodrag Belodedici (Rumanía)

Francia 1998 (7 jugadores)

Andoni Zubizarreta ( España )

) Santi Cañizares ( España )

) Claudio López ( Argentina )

) Adrian Ilie ( Rumanía )

) Ariel Ortega ( Argentina )

) Miroslva Djukic ( Yugoslavia )

) Goran Vlaovic (Croacia)

Corea y Japón 2002 (7 jugadores)

Rubén Baraja ( España )

) David Albelda ( España )

) Curro Torres ( España )

) Roberto Ayala ( Argentina )

) Pablo Aimar ( Argentina )

) Cristian "Kily" González ( Argentina )

) Gonzalo de los Santos (Uruguay)

Alemania 2006 (8 jugadores)

David Villa ( España )

) David Albelda ( España )

) Carlos Marchena ( España )

) Santiago Cañizares ( España )

) Miguel ( Portugal )

) Hugo Viana ( Portugal )

) Roberto Ayala ( Argentina )

) Pablo Aimar (Argentina)

Sudáfrica 2010 (7 jugadores)

David Villa ( España )

) David Silva ( España )

) Juan Mata ( España )

) Carlos Marchena ( España )

) Miguel ( Portugal )

) Nikola Zigic ( Serbia )

) Nacho González (Uruguay)

Brasil 2014 (7 jugadores)

João Pereira ( Portugal )

) Ricardo Costa ( Portugal )

) Hélder Postiga ( Portugal )

) Sofiane Feghouli ( Argelia )

) Andrés Guardado ( México )

) Philippe Senderos ( Suiza )

) Eduardo Vargas (Chile)

Rusia 2018 (2 jugadores)

Rodrigo Moreno ( España )

) Gonçalo Guedes (Portugal)

Catar 2022 (5 jugadores)

Hugo Guillamón ( España )

) Yunus Musah ( Estados Unidos )

) Eray Cömert ( Suiza )

) Edinson Cavani ( Uruguay )

) Uros Racic (Serbia)

Estados Unidos, México y Canadá 2026 (1 jugador)

Eray Cömert (Suiza)

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