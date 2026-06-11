Seis españolas en la WNBA: un hito histórico con marcado acento valenciano

El baloncesto femenino español vive un momento histórico. Por primera vez, seis jugadoras españolas comparten protagonismo en la WNBA, la considerada "mejor liga del mundo". Un hito sin precedentes que refleja el crecimiento del baloncesto nacional y que, además, tiene una importante conexión con Valencia.

Así lo destacaba recientemente la Federación Española de Baloncesto a través de sus redes sociales: "Por primera vez en la historia... seis españolas jugando en la mejor liga del mundo. Una muestra más del talento del baloncesto. Tenemos presente y tenemos mucho futuro".

Ese presente y futuro tienen un marcado color taronja. Porque de las seis jugadoras españolas que actualmente forman parte de la WNBA, tres mantienen una estrecha vinculación con Valencia Basket. Dos de ellas, Raquel Carrera y Alicia Flórez, tienen contrato en vigor con la entidad valenciana hasta 2027. La tercera, Awa Fam, se formó en la cantera del club antes de dar el salto a Estados Unidos como una de las mayores promesas del baloncesto español.

En una liga que durante décadas pareció un destino reservado para unas pocas elegidas, Valencia ha conseguido situarse en el centro de la conversación internacional.

Raquel Carrera, la pionera de una generación

Si hay una jugadora que simboliza el crecimiento del baloncesto femenino valenciano esa es Raquel Carrera.

La interior gallega llegó a Valencia Basket siendo una de las grandes promesas del baloncesto español y ha terminado convirtiéndose en una de las referencias del proyecto. Carrera ha sido una pieza fundamental en el crecimiento deportivo de la entidad y una habitual en las convocatorias de la selección española.

Su desembarco en las New York Liberty supone un nuevo paso en una carrera marcada por la superación, especialmente después de las lesiones que ralentizaron su llegada a la WNBA, además de su firme compromiso con poner siempre por delante al Valencia Basket antes que cruzar el charco, tras ser elegida en el Draft de 2021.

Ahora, una de las mejores interiores españolas comparte escenario ocn algunas de las grandes estrellas mundiales del baloncesto femenino.

Alicia Flórez, de la apuesta silenciosa al sueño americano

El caso de Alicia Flórez representa otro de los grandes éxitos recientes del baloncesto valenciano. La base leonesa llegó al Valencia Basket sin el foco mediático de otras jugadoras, pero su progresión ha sido constante hasta convertirse en una de las revelaciones del inicio de temporada en Estados Unidos.

Su irrupción en las Washington Mystics ha sido una de las noticias más destacadas para el baloncesto español pues comenzó la temporada en EE.UU con un contrato de 'development player' que solo le permitía disputar un máximo de 12 encuentros y no le daba garantías de un acuerdo convencional, y ahora ha firmado un contrato fijo que le garantizaría disputar la competición hasta final de temporada. Solo le bastaron tres partidos, un mes.

Con contrato también hasta 2027 con Valencia Basket, Flórez demuestra que el salto a la WNBA no está reservado únicamente para las estrellas consolidadas, sino también para aquellas jugadoras capaces de abrirse camino a base de trabajo y rendimiento.

Awa Fam, el futuro que ya es presente

Si Raquel Carrera representa el presente y Alicia Flórez la consolidación, Awa Fam es el futuro o quizá ya el presente.

La pívot nacida en Santa Pola y formada en la cantera del Valencia Basket hizo historia al convertirse en una de las jugadoras españolas elegidas más arriba en un Draft de la WNBA. Seattle Storm apostó por ella convencido de que se trata de una de las interiores con mayor proyección del baloncesto.

Su crecimiento en l'Alqueria del Basket, considerada una de las mejores fábricas de talento de Europa, es una nueva demostración del trabajo que Valencia Basket viene realizando durante los últimos años en categorías de formación.

Una generación irrepetible

Junto a las jugadoras vinculadas a Valencia aparecen otros nombres fundamentales para entender el gran momento del baloncesto español. María Conde continúa ampliando su trayectoria internacional en Toronto. Marta Suárez forma parte del proyecto de Phoenix Mercury tras completar una brillantes carrera universitaria en Estados Unidos. Y Megan Gustafson, nacionalizada española e internacinal con la selección, sigue consolidada como una de las interiores más dominantes del panorama internacional, ahora en Portland Fire. La pasada temporada levantó el trofeo de campeona de la WNBA de la mano de Las Vegas Aces.

La fotografía es inédita. Nunca ante seis jugadoras españolas habían coincidido en una misma temporada de la WNBA. Nunca antes el baloncesto femenino español había tenido una representación tan amplia y diversa en una de las competiciones más exigentes.