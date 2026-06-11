Valencia Basket acelera para renovar a Kameron Taylor

La temporada de Valencia Basket no está pasando desapercibida y, a las puertas de arrancar el verano, los rumores del mercado de fichajes se han multiplicado desde hace semanas. Jean Montero, Brancou Badio o Braxton Key han sido algunos de los nombres más sonados como objetivos de algunos de los equipos más potentes de la Euroliga. También el de Kameron Taylor, aunque su caso podría sufrir un giro drástico en las próximas horas dirección a su continuidad en el Roig Arena.

Valencia Basket es perfectamente consciente de que van a ir a por sus estrellas, pero el objetivo siempre va a ser mantener en la medida de lo posible un bloque que ha dado muchos éxitos esta temporada. Y una parte importante de ese bloque es Kameron Taylor, uno de los nombres más destacados del curso, cuya cláusula es de un millón y medio de euros.

Kameron Taylor, autor de 19 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias para 31 de valoración / M. A. Montesinos

Ahora, según adelanta el periodista Andrea Calzoni, Valencia Basket ha acelerado para renovar el contrato de Taylor y ambas partes estarían muy cerca de llegar a un acuerdo para que el exterior taronja continúe la próxima temporada en el Roig Arena.

El Panathinaikos, principal perseguidor

Uno de los equipos que más de cerca seguía a Taylor y con el que más se le había relacionado es el Panathinaikos griego. Prácticamente desde la eliminatoria de cuartos de final entre ambos, los rumores de que el conjunto ateniense quería incorporar a uno de sus verdugos empezaron a coger fuerza. Ahora, Valencia Basket ha movido ficha, entablando conversaciones con Taylor, que está feliz en Valencia y por la labor de renovar su vinculación.

Una temporada de escándalo

Es su primera temporada como taronja pero el nivel de Kameron Taylor está fuera de toda duda. El americano se adaptó en tiempo récord al sistema de Pedro Martínez, y ha sido uno de los líderes del equipo durante toda la temporada. Sus números en Liga Endesa son dignos de elogio: En 21 minutos por partido promedia más de 11 puntos, más de 4 rebotes y más de 2 asistencias, con un maravillos 40 por ciento desde el triple y un 62 por ciento en tiros de dos.

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En Euroliga no su nivel no ha sido inferior: casi 12 puntos, más de 4 rebotes y dos asistencias por partido, acompañado de un 38 por ciento de acierto en el triple y un 60 por ciento en tiros de dos.